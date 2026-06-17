Siguen los tiroteos en la provincia de Málaga: disparan contra una vivienda en Vélez-Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un tiroteo tuvo lugar la madrugada del lunes en la calle Jesús El Pobre de Vélez-Málaga, sin causar heridos. Las detonaciones fueron dirigidas contra una vivienda, y fue el propio residente quien alertó a las autoridades. Vecinos de la zona relacionan el aumento de los incidentes con armas de fuego con el tráfico de drogas. En otro suceso reciente, un operativo antidroga en la comarca de la Axarquía terminó con un intercambio de disparos y la detención de dos personas.

Siguen los incidentes con armas de fuego en la provincia de Málaga. El último tuvo lugar el pasado lunes de madrugada en la calle Jesús El Pobre del municipio malagueño de Vélez-Málaga.

El suceso se produjo minutos antes de las seis de la mañana, según han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga, que también ha confirmado la apertura de una investigación en torno a estos hechos.

Según han confirmado fuentes consultadas, las detonaciones se efectuaron contra una vivienda, pero ninguna de las balas provocó daños personales.

Fue precisamente el vecino que reside en la vivienda quien habría dado la voz de alarma a las autoridades sobre estos hechos.

Así, vecinos de la zona han asegurado que escucharon "mucho jaleo" minutos antes y, tras ello, los disparos. "Por un momento pensábamos que eran cohetes por el fútbol", relata uno de ellos.

Varios de ellos han confirmado en redes sociales que la zona donde ocurrieron los hechos se está poniendo "cada vez peor", sobre todo con el tráfico de drogas, extremo que podría estar detrás de los disparos. "Lo que faltaba es que ya empiecen también con los tiros", denuncia otro en redes sociales.

Hasta el momento, no constan detenciones al respecto, pero cabe recordar que no es el único incidente con armas de fuego en el pueblo.

Agentes del Grupo de Udyco-Costa del Sol, adscritos a la Comisaría Local de Vélez-Málaga, detuvieron el pasado mes de mayo a dos personas (un hombre de 51 años y una mujer) en el marco de un dispositivo antidroga desplegado en la comarca de la Axarquía. La operación se saldó con un tenso intercambio de disparos en el que los policías resultaron, afortunadamente, ilesos

Los hechos se desencadenaron cuando los agentes, que se encontraban realizando labores de vigilancia dentro de una investigación abierta especializada en la lucha contra el narcotráfico, se disponían a intervenir ante una posible descarga de mercancía a la entrada de una nave utilizada por la organización como almacén de combustible y narcolanchas.

En el momento exacto en el que procedían a la detención del varón, dos vehículos irrumpieron en el lugar ocupados, al parecer, por cinco hombres que no dudaron en abrir fuego contra los policías.

Tras el tiroteo, los asaltantes emprendieron la huida llegando incluso a colisionar entre sí. Se inició entonces una persecución que se prolongó por la A-7 en dirección a Málaga, poniendo en grave peligro tanto a los agentes como al resto de conductores. Durante la fuga, los delincuentes llegaron a derribar a un motorista, que afortunadamente resultó ileso.

Según informaron en nota de prensa, pese al amplio dispositivo de búsqueda activado y a la comunicación inmediata al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, los vehículos y sus ocupantes no lograron ser localizados. No obstante, pocas horas después del tiroteo, los investigadores lograron detener a una mujer señalada como colaboradora de la organización.

No ha trascendido si ambos incidentes pueden tener alguna cuestión común. Si bien, se conoce que en las últimas semanas se han intervenido en la Axarquíase han intervenido narcolanchas y garrafas destinadas al "petaqueo", así como una furgoneta con dos tanques de gasolina cuya capacidad podría alcanzar los 5.000 litros.