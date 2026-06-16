El restaurante afectado por una gran explosión en Sayalonga que dejó 8 heridos: "Nos queda soñar con volver pronto"

Una imagen del equipo del restaurante y de cómo quedó tras la explosión.

Las claves

Las claves Generado con IA Una explosión de una bombona de gas en el Mesón Morisco de Sayalonga dejó ocho heridos, incluidos dos menores, aunque ninguno requirió hospitalización. La deflagración derrumbó la planta superior del restaurante, donde residía una persona mayor que fue evacuada ilesa. La familia propietaria agradeció el apoyo recibido y expresó su deseo de reabrir el local tras evaluar los daños y garantizar la seguridad. El incidente también causó daños en viviendas cercanas y la zona permanece precintada a la espera de nuevas inspecciones técnicas.

La familia propietaria del Mesón Morisco de Sayalonga, afectado por una deflagración de una bombona de gas al final de este lunes, ha difundido esta mañana un comunicado en el que relata cómo vivió la explosión que anoche derrumbó la planta superior de su restaurante, en la plaza Don Rafael Alcoba, y agradece las muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas.

La deflagración se registró sobre las 20.15 horas del lunes, según el servicio de emergencias 112, que recibió un aviso en el que se informaba de que había varias personas heridas tras explotar una bombona en el local y de que el suceso había afectado a una vivienda situada en la parte superior.

La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias, que movilizó una UVI y un equipo médico.

En total, ocho personas resultaron heridas por la explosión, de acuerdo con los datos facilitados este martes por el 112. Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a dos menores de 2 y 7 años y a seis adultos de entre 33 y 88 años, sin que ninguno necesitara traslado hospitalario.

El aviso movilizó a efectivos del parque de Vélez-Málaga entre las 20.20 y las 21.45 horas, con el negocio abierto al público.

La fuerza de la explosión provocó el derrumbe completo de la planta superior del inmueble, donde existía una vivienda. Ante el riesgo de que hubiera personas atrapadas entre los escombros, los bomberos realizaron labores de desescombro e inspección y descartaron finalmente la presencia de víctimas en el interior, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los efectivos localizaron y retiraron además otras bombonas que se encontraban en el establecimiento para evitar nuevos riesgos.

En su comunicado, la familia describe que todo ocurrió "muy rápido". "Escuchamos un fuerte estruendo y vimos cómo saltaban algunos cristales de la parte superior de nuestro restaurante", relatan. Su primera reacción, aseguran, fue comprobar que todo el equipo estaba bien.

Los propietarios sitúan el origen del suceso en la planta alta. "Al salir al exterior observamos que el incidente se había producido en la planta superior, donde vive una persona mayor", explican. A partir de ese momento, según su relato, todos corrieron hacia la vivienda.

"Allí había una vida humana que necesitaba ayuda. Gracias a Dios, la mujer se encontraba en perfecto estado y pudimos evacuarla sin ningún problema", señalan.

La familia ubica la explosión "en la parte superior del restaurante, en la calle trasera, donde se encuentra el almacén del bar, con neveras, congeladores y la instalación de gas" que abastece al local.

También lamenta los daños leves sufridos por algunos clientes a causa de pequeños cristales desprendidos de las ventanas de la fachada superior.

En el escrito, los propietarios explican su estado de shock durante las horas posteriores. "Mucha gente nos preguntaba por qué llorábamos si, afortunadamente, todos estábamos bien", escriben.

"Muy poca gente imagina todo lo que mi familia ha luchado para ver crecer este negocio". Para ellos, afirman, el Mesón Morisco "no es un restaurante cualquiera".

El restaurante permanecerá cerrado hasta nuevo aviso mientras la familia trabaja para reabrir "con todas las garantías".

La vecina que reside sobre el local deberá ser realojada hasta que los técnicos evalúen el estado de la estructura, según los bomberos, que acompañaron a la inquilina para que recogiera pertenencias y objetos de primera necesidad.

La explosión causó también daños en inmuebles cercanos, con afectación parcial de la fachada y una ventana de un edificio colindante. Concluidas las labores de emergencia, la zona quedó precintada a la espera de nuevas inspecciones técnicas que determinen el alcance de los daños y las causas de la deflagración.

"Ahora solo nos queda soñar con volver pronto y seguir dando lo mejor de nosotros mismos", concluye la familia, que cierra su mensaje con una promesa. "Volveremos. Y volveremos más fuertes que nunca".