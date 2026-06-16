La explosión de una bombona hunde parte de un restaurante en Málaga y deja 8 heridos

Las claves

Las claves Generado con IA Una explosión en un restaurante de Sayalonga (Málaga) provocó el derrumbe total de la planta superior y el desalojo de la zona. Ocho personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 2 y 7 años y seis adultos, aunque ninguna requirió hospitalización. Los bomberos retiraron otras bombonas para evitar nuevos riesgos y descartaron la presencia de víctimas entre los escombros. La explosión también causó daños en inmuebles cercanos y la inquilina de la vivienda superior tuvo que ser realojada.

Una explosión registrada en la noche de este lunes en un restaurante de la plaza Don Rafael Alcoba, en el municipio malagueño de Sayalonga, ha provocado el derrumbe total de la planta superior del establecimiento y ha obligado al desalojo y precinto de la zona, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).

De acuerdo con los datos aportados este martes por el servicio de emergencias 112, en total ocho personas resultaron heridas por la deflagración.

El teléfono 1-1-2 recibió un aviso, alrededor de las 20:15 horas, en el que se informaba de que había varias personas heridas tras haber explotado una bombona en un local y que había afectado a una casa ubicada en la parte superior.

La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias, que movilizó una UVI y un equipo médico.

Los servicios sanitarios han atendido en el lugar del siniestro a dos menores de 2 y 7 años, junto con seis adultos con edades comprendidas entre los 33 y los 88 años, sin que ninguno haya requerido evacuación hospitalaria.

El aviso movilizó a efectivos del parque de Vélez-Málaga entre las 20.20 y las 21.45 horas. La explosión se produjo en la planta alta de un restaurante de dos plantas cuando el negocio se encontraba abierto al público.

Como consecuencia del suceso, al menos dos personas tuvieron que ser atendidas en el lugar por los servicios sanitarios, si bien, según las primeras informaciones, no se han registrado heridos de gravedad.

La fuerza de la explosión provocó el derrumbe completo de la planta superior del inmueble. Ante el riesgo de que pudiera haber personas atrapadas entre los escombros, los bomberos realizaron labores de desescombro e inspección del edificio, descartando finalmente la presencia de víctimas en el interior.

Además, los efectivos localizaron y retiraron otras bombonas que se encontraban en el establecimiento para evitar nuevos riesgos.

En la segunda planta del inmueble también existía una vivienda. Los bomberos acompañaron a la inquilina para que pudiera recoger pertenencias y objetos de primera necesidad, ya que deberá ser realojada hasta que los técnicos competentes evalúen el estado de la estructura y determinen las condiciones de seguridad del edificio.

La explosión ocasionó daños en inmuebles cercanos. En concreto, se ha visto afectada parcialmente la fachada y una ventana de otro edificio colindante.

Una vez concluidas las actuaciones de emergencia, la zona quedó precintada a la espera de nuevas inspecciones técnicas que permitan determinar el alcance exacto de los daños y las causas de la explosión.