Científicos andaluces diseñan una tecnología pionera que transforma desechos en sistemas de extinción

Las claves

Las claves Generado con IA Investigadores de la Universidad de Málaga desarrollan microcápsulas inteligentes para la extinción avanzada de incendios forestales. El proyecto utiliza residuos infrautilizados y captura dióxido de carbono de gases contaminantes, logrando un doble beneficio ecológico. El sistema libera gas extintor de manera controlada al detectar altas temperaturas, mejorando la eficacia contra incendios y la seguridad de los equipos de intervención. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Unicaja y está coordinada por expertos de los departamentos de Ingeniería Química y Química Inorgánica.

Un equipo de investigación de la Universidad de Málaga ha puesto en marcha una iniciativa científica altamente innovadora. El propósito principal es el desarrollo de microcápsulas inteligentes diseñadas específicamente para la extinción avanzada de incendios forestales.

Este proyecto puntero destaca por su doble beneficio ecológico. Por un lado, utiliza residuos infrautilizados como materia prima y, por otro, captura dióxido de carbono directamente de gases de combustión contaminantes para reutilizarlo.

La financiación y puesta en marcha de este trabajo de I+D+i ambiental es posible gracias al impulso de la Fundación Unicaja. La institución seleccionó esta propuesta dentro de su convocatoria pública anual orientada a proyectos sociales y medioambientales.

El liderazgo científico del proyecto recae de forma conjunta en expertos universitarios. Específicamente, está coordinado por profesores e investigadores pertenecientes a los departamentos de Ingeniería Química y de Química Inorgánica de la institución malagueña.

La investigación busca aportar soluciones tecnológicas urgentes frente a una amenaza creciente. El preocupante aumento de los incendios de sexta generación —aquellos de gran intensidad y difícil control— exige herramientas más eficaces que las actuales.

El mecanismo diseñado contempla la creación de materiales con comportamiento inteligente. Estas estructuras microscópicas serán capaces de albergar en su interior el gas extintor y liberarlo de manera completamente controlada al verse expuestas a elevadas temperaturas.

Con este método se logra un avance doble en el terreno de las emergencias. No solo mejora notablemente la eficacia directa en la lucha contra el fuego, sino que incrementa de forma sustancial la seguridad de los equipos de intervención.