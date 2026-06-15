Incendio forestal en Casabermeja: el Infoca da por estabilizado en fuego en el paraje Venta El Corte

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal en el paraje Venta El Corte, en Casabermeja (Málaga), se declaró sobre las 16:30 horas. El Plan Infoca ha dado por estabilizado el fuego en torno a las 18:50 horas tras un amplio despliegue. En la extinción han participado helicópteros, aviones, autobombas, varios grupos de bomberos forestales, brigadas BRICA, técnicos y agentes de medio ambiente.

Efectivos del Plan Infoca trabajan este lunes en un incendio forestal registrado en un paraje del municipio malagueño de Casabermeja. El fuego ha sido estabilizado en torno a las 18.50 horas.

Así, según han informado a través de sus redes sociales, se ha tenido constancia del incendio alrededor de las 16.30 horas y está ubicado en el paraje Venta El Corte.

🔴 ACTUALIZAMOS #IFCasabermeja | Se incorporan 2 aéreos más.



MEDIOS AHORA:

🚁 1 ligero, 1 semipesado, 1 pesado

🛩️ 2 carga en tierra, 2 anfibios ligeros 1 coordinación

👩🚒 3 grupos de bomberos forestales, 2 #BRICA, 3 #TOP, 1 #AAMM

🚒 3 autobombas pic.twitter.com/CWd6bESUyg — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) June 15, 2026

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un helicóptero ligero, uno semipesado, uno pesado, tres grupos de bomberos forestales, dos BRICA, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos aviones de carga en tierra, 2 anfibios ligeros, uno de coordinación y tres autobombas.

Actualmente los efectivos del Infoca trabajan para controlar este incendio.