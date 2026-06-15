La Guardia Civil investiga el intento de robo a punta de navaja a un menor a la salida de clase en Alhaurín el Grande

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil investiga un intento de robo a punta de navaja a un menor en Alhaurín el Grande, ocurrido tras salir de clase. El asaltante, encapuchado, exigió el móvil al menor, le rajó la camisa y destrozó su material escolar al no encontrar objetos de valor. El menor, en estado de shock, fue auxiliado en un supermercado cercano y posteriormente denunció los hechos junto a su madre. La madre ha alertado a otras familias sobre la importancia de extremar la vigilancia sobre los menores en la zona tras el suceso.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre un presunto intento de robo a punta de navaja a un menor de edad en Alhaurín el Grande.

El menor regresaba a casa el pasado viernes tras salir del instituto y caminaba con sus amigos cuando se detuvo un momento y se apartó hacia un llano de tierra situado detrás de la pizzería La Fogata, una explanada que se usa habitualmente como aparcamiento.

Según relata su madre a EL ESPAÑOL de Málaga, al darse la vuelta se topó con un hombre con un pasamontañas que le sacó una navaja y le exigió el teléfono móvil, un teléfono que el joven ni siquiera llevaba.

Ante la negativa del menor, que no ha cumplido aún los 14 años, el asaltante le rajó la camisa con el arma, le dio un tirón del cuello de la prenda y le exigió que sacara los objetos de valor de la mochila. El joven sacó una regla y una calculadora, lo que tenía. Al ver que no había nada más, el hombre partió la regla y estampó la calculadora contra el suelo. "Le dijo vete, corre", relata la madre.

El menor salió corriendo hasta un supermercado Covirán cercano. La mujer recibió allí la llamada de su hijo a las 15.19 horas, apenas diecinueve minutos después de que el instituto cerrara a las tres de la tarde.

"Se fue al Covirán todo nervioso, temblando, diciendo que le habían robado, que le habían sacado una navaja", cuenta. "Yo creía que era una broma", reconoce.

Una trabajadora del establecimiento, a la que conoce, le confirmó al otro lado del teléfono que el menor tenía la camisa rajada y que estaba temblando. Un compañero que había acabado su turno se ofreció a acompañarlo de vuelta a casa para que se tranquilizara.

El niño llegó a casa en "total estado de shock", visiblemente preocupado por la rotura que el ladrón le había hecho en la camiseta que vestía y por cómo había destrozado su material escolar. Después de revisar la mujer que su hijo no sufría ningún daño grave, no dudó en acudir con él a la Policía Local, que los derivó al cuartel de la Guardia Civil para interponer la denuncia.

La Guardia Civil ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga la recepción de la denuncia de esta madre y la apertura de una investigación por estos hechos. Las mismas fuentes precisaron que las pesquisas siguen su curso. Hasta el momento no constan detenidos.

La mujer trasladó también su testimonio a un grupo vecinal de Facebook, en una publicación que acumula cientos de reacciones y decenas de comentarios y que se ha compartido en numerosas ocasiones. El mensaje agradecía la ayuda del personal del supermercado y terminaba con un llamamiento a las familias para que extremen la vigilancia sobre los menores en la zona.