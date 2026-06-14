Susto en Cártama: 17 heridos tras el vuelco de un vagón del tren turístico de la Ruta de la Tapa

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Las claves Generado con IA Diecisiete personas resultaron heridas al volcar un vagón del tren turístico durante la Ruta de la Tapa y el Cóctel en Cártama. Cuatro de los heridos, entre ellos tres menores, fueron evacuados al hospital para recibir atención médica. En el momento del accidente, ocurrido en la calle Santo Cristo pasadas las 21:30, viajaban 30 personas en el tren. El Ayuntamiento suspendió el servicio gratuito de tren durante el fin de semana como medida de precaución mientras se investigan las causas.

Un total de 17 personas han resultado heridas en la noche de este sábado después de que volcara uno de los vagones del tren turístico habilitado con motivo de la Ruta de la Tapa y el Cóctel de Cártama. Cuatro de los afectados fueron evacuados a un centro hospitalario, incluye a tres menores de edad.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 112. Desde la Diputación de Málaga precisaron que fue requerida la intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Málaga e informaron de que en el momento del siniestro había 30 personas a bordo del trenecito.

Otra imagen del trenecito volcado.

El accidente se produjo en la zona de Cártama Pueblo, en la calle Santo Cristo, pasadas las 21.30 horas y obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencias.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, servicios sanitarios de emergencias, personal de Conservación de Carreteras y miembros del equipo de gobierno municipal para coordinar la atención a los afectados y evaluar las circunstancias del accidente

Como consecuencia del accidente, el Ayuntamiento anunció la suspensión del servicio gratuito de tren previsto tanto para la noche de este sábado como para la jornada del domingo, una medida adoptada por precaución mientras se esclarecen las circunstancias del siniestro.