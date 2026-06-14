La batalla por el corredor Madrid-Málaga: el AVE pierde ventaja y el coche se acerca al empate

Las claves

Las claves Generado con IA El tren y el coche privado mantienen un equilibrio técnico en la captación de viajeros en el corredor Madrid-Málaga, con cuotas del 46% y 43% respectivamente. El aumento del tiempo medio de viaje en el corredor sur de alta velocidad ha reducido la ventaja competitiva del AVE frente al coche. Retrasos de entre 20 y 25 minutos pueden disminuir hasta un 5% la cuota del tren en rutas donde compite con el vehículo privado. La integración de la estación María Zambrano con la red de Cercanías mejora la experiencia del viajero y refuerza la posición del tren en la Costa del Sol.

El corredor Madrid–Málaga se ha consolidado desde su inauguración a finales de 2007 como uno de los principales ejes de la alta velocidad en España, pero su posición está lejos de ser hegemónica.

El tren y el coche privado mantienen un equilibrio prácticamente técnico en la captación de viajeros, en un escenario donde el tren conserva su peso pero empieza a acumular factores que erosionan su ventaja competitiva.

Así queda reflejado en el Informe sobre la Competitividad del Modo Ferroviario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que sitúa al ferrocarril con una cuota del 46% frente al 43% del coche en el corredor Madrid–Málaga, mientras que el avión alcanza el 10% y el autobús queda en niveles residuales.

De acuerdo con los datos recogidos en el estudio, publicado a finales del pasado mes de mayo, el corredor Madrid–Málaga registra una demanda estimada de 6,94 millones de viajeros, de los que casi 3,17 millones optan por el ferrocarril. Los restantes 3,77 millones se reparten entre los otros modos.

Esta variable confirma un escenario de competencia directa entre el AVE y el coche, que prácticamente se reparten el mercado a partes muy similares, en un equilibrio que el informe califica como especialmente sensible a variaciones de precio, tiempo y fiabilidad.

Este equilibrio refleja que, pese al desarrollo de la alta velocidad y la liberalización de la conexión, con la entrada de operadores privados, el coche sigue siendo un actor determinante en la movilidad de larga distancia hacia la Costa del Sol.

Más tiempo de viaje

Uno de los factores que empieza a pesar sobre la competitividad del ferrocarril es el incremento del tiempo medio de viaje en el conjunto del corredor sur de alta velocidad, dentro del cual se integra la conexión Madrid–Málaga.

El informe señala que el corredor sur ha perdido en torno a 20 minutos respecto a los registros iniciales, lo que eleva el denominado "coste generalizado" del ferrocarril y reduce su ventaja frente al vehículo privado.

Este aumento del tiempo no solo tiene un efecto directo sobre la demanda, sino que también afecta a la percepción del servicio por parte del viajero, especialmente en un corredor donde el coche mantiene una competencia muy estrecha.

Junto al tiempo de viaje, la CNMC destaca la fiabilidad del servicio como un elemento clave en la elección del modo de transporte.

El informe advierte de que retrasos de entre 20 y 25 minutos pueden reducir hasta un 5% la cuota modal del tren en rutas donde compite directamente con el vehículo privado, como ocurre en el eje Madrid–Málaga.

Ventaja intermodal

Pese a estos factores de presión, el corredor malagueño mantiene un elemento diferencial respecto a otros ejes de alta velocidad: la buena integración de la estación María Zambrano con la red de Cercanías.

Esto permite mejorar la experiencia puerta a puerta del viajero y reduce el impacto de la denominada “última milla”, especialmente en desplazamientos hacia la Costa del Sol.

Destinos como Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola refuerzan la competitividad del tren en el área metropolitana malagueña, amortiguando en parte la presión del vehículo privado.