El amplio despliegue del Infoca permite estabilizar el incendio forestal declarado en la Serranía de Ronda

Las claves

Las claves Generado con IA El dispositivo del Plan Infoca ha logrado estabilizar el incendio forestal en el paraje Los Perdigones, en Alpandeire, Serranía de Ronda. En la extinción trabajan dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, cinco grupos de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y cuatro técnicos de operaciones. El operativo aéreo cuenta con tres helicópteros semipesados, una aeronave pesada, una ligera y, recientemente, dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.

El trabajo que viene desarrollando desde hace horas el amplio dispositivo del Plan Infoca en el paraje Los Perdigones, en Alpandeire, ha permitido dar por estabilizado el incendio forestal que afecta a la zona.

Así lo ha confirmado el ente autonómico en sus redes sociales, en un mensaje en el que aclara que se mantiene la labor para lograr su extinción.

Según los datos aportados por el Infoca, en la zona han estado interviniendo dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), cinco grupos de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y cuatro técnicos de operaciones.

En el dispositivo aéreo participan tres helicópteros semipesados, una aeronave pesada y uno ligero. A los mismos se han sumado en las últimas horas dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.