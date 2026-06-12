Un profesor de un instituto de Málaga, detenido por presuntos abusos a una alumna menor

Imagen del centro donde presuntamente habrían ocurrido los hechos.

Las claves

Las claves Generado con IA Un profesor de 45 años del IES Salvador Rueda de Málaga ha sido detenido por presuntos abusos sexuales a una alumna menor. La denuncia fue presentada por la estudiante y la investigación está en manos del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional. El docente fue arrestado, puesto a disposición judicial y posteriormente quedó en libertad provisional mientras continúan las diligencias. La Consejería de Educación ha suspendido cautelarmente de sus funciones al profesor mientras se desarrolla la investigación judicial.

Un profesor de Málaga, de 45 años, ha sido detenido y está siendo investigado por la Policía Nacional por un presunto caso de abusos sexuales a una alumna menor de edad. Los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de junio.

La investigación, según adelanta diario Sur, está siendo desarrollada por agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional tras la denuncia presentada por la estudiante.

En el marco de las diligencias abiertas, el docente fue arrestado y posteriormente puesto a disposición judicial.

El juzgado encargado del caso acordó dejar al investigado en libertad provisional mientras continúan las actuaciones para esclarecer los hechos denunciados.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía han explicado que el docente impartía clases en el IES Salvador Rueda.

Asimismo, precisan que en el marco de la investigación judicial en curso, el pasado 3 de junio se tomó declaración tanto a la presunta víctima denunciante como al profesor.

A raíz de esta situación, la Dirección General de Recursos Humanos acordó la suspensión cautelar de funciones del docente, una medida que fue notificada ese mismo día.

Desde Educación precisan que la decisión se adopta mientras se desarrolla la investigación judicial y a la espera de la resolución que pueda derivarse del procedimiento abierto.