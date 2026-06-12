El Aeropuerto de Málaga supera los 10,4 millones de pasajeros y consolida su posición como cuarto de España

Imagen de archivo de un avión de la compañía Ryanair en el aeropuerto de Málaga. Álvaro Cabrera

Las claves

Las claves Generado con IA El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol supera los 10,4 millones de pasajeros en los primeros cinco meses del año. Se consolida como el cuarto aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros en España, solo por detrás de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca. En mayo, el aeropuerto registró cerca de 2,75 millones de usuarios, con un incremento interanual del 6,3%. A pesar del aumento de pasajeros y operaciones, el volumen de mercancías transportadas descendió un 7,8% entre enero y mayo.

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol sigue sin tocar techo y avanza imparable. Fiel demostración de la buena situación en la que se encuentran la gran puerta de entrada a Andalucía es que en los primeros cinco meses del año son más de 10,4 millones los pasajeros que han pasado por sus instalaciones.

Esto hace que se consolide como el cuarto aeródromo de la red de Aena, con un avance sostenido tanto en viajeros como en operaciones.

En mayo, además, registró un fuerte tirón turístico al rozar los 2,75 millones de usuarios, aunque la carga volvió a mostrar un comportamiento mucho más irregular.

La subida entre enero y mayo respecto al mismo intervalo de 2025 ha sido de un 7,1%, según los últimos datos publicados por Aena.

De acuerdo con esta misma estadística, este periodo ha registrado 72.350 operaciones, lo que supone un incremento del 4,3%. Al tiempo, ha contabilizado 1.399.818 toneladas de mercancías, lo que equivale a un descenso del 7,8%.

En mayo, el aeródromo malagueño registró 2.748.494 viajeros, también con subida interanual del 6,3%, junto a 18.473 vuelos (+2,8%). La mercancía, sin embargo, bajó con fuerza en el mes, hasta 271.328 toneladas, un 21,9% menos que un año antes.

Cuarto aeropuerto de España

Los datos de Aena sitúan a Málaga como el cuarto aeropuerto español por tráfico de pasajeros tanto en mayo como en el acumulado anual.

Por delante se mantuvieron Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca, mientras que Málaga encabezó el segundo grupo de grandes aeropuertos peninsulares y turísticos.

En mayo, Madrid-Barajas lideró la red con 6.007.105 pasajeros, seguido de Barcelona-El Prat con 5.509.868 y Palma con 4.009.687. Málaga quedó por delante de Alicante-Elche, Valencia, Gran Canaria, Ibiza y Sevilla, consolidando su peso como gran infraestructura aérea del sur peninsular.

En el acumulado, la foto fue similar: Madrid-Barajas se mantuvo como primer aeropuerto de la red con 27.973.372 pasajeros, seguido de Barcelona con 22.907.528, Palma con 10.600.795 y Málaga con 10.455.108.