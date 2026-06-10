A prisión un vecino de Manilva acusado de una agresión sexual en Sabinillas: amenazó de muerte a varios testigos

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Manilva acusado de agredir sexualmente a una mujer en Sabinillas el pasado mes de abril. La víctima fue encontrada semiconsciente, con hematomas y síntomas de agresión sexual, y denunció los hechos tras recibir asistencia del Equipo Mujer-Menor (Emume). El detenido, además de la agresión sexual, amenazó de muerte a varios testigos para evitar su colaboración con la Guardia Civil. Tras recopilar pruebas inculpatorias, la Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión del acusado por delitos de agresión sexual y amenazas.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual cometida contra una mujer en el núcleo urbano de Sabinillas, en el municipio malagueño de Manilva.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril cuando la víctima alertó a los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Manilva tras despertar semiconsciente, con diversos hematomas por su cuerpo y con evidentes síntomas de haber sufrido una agresión sexual, no recordando nada de lo ocurrido, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó su ingreso en prisión

Así, debido a la gravedad de los hechos, guardias civiles pertenecientes al Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga se hicieron cargo de las actuaciones, asistiendo en primera instancia a la víctima, quien interpuso la correspondiente denuncia.

Tras la toma de manifestaciones, los investigadores recopilaron diferentes pruebas inculpatorias, existiendo una manifiesta prevalencia al no consentimiento de la relación sexual por parte de la víctima, la cual se encontraba temporalmente en una situación de vulnerabilidad debido a la ingesta de alcohol.

Las numerosas gestiones operativas realizadas por los investigadores lograron identificar al supuesto autor de los hechos, quien llegó a amenazar de muerte a varios testigos en el caso que estos colaborasen con los guardias civiles.

Dos semanas más tarde, con todas estas pruebas inculpatorias a disposición de los agentes, se procedió a la detención de este individuo, un hombre vecino de Manilva, como supuesto autor de la comisión de un delito de agresión sexual y otro de amenazas. El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó su ingreso en prisión.