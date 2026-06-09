El Paponazo de Alhaurín el Grande, víctima de un incendio en su cuadro eléctrico: "Nos dolió dejaros con hambre"

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en el cuadro eléctrico obligó a cerrar El Paponazo de Alhaurín el Grande durante una de sus noches más concurridas. Nadie resultó herido durante el incidente, que fue calificado por el restaurante como "el susto del año". El fuego dejó al local sin suministro eléctrico, interrumpiendo decenas de pedidos y servicios tanto de recogida como a domicilio. El restaurante trabaja en la reparación de la instalación eléctrica y no ha anunciado una fecha exacta de reapertura.

La noche del pasado sábado, con el restaurante a pleno rendimiento, el cuadro principal de los contadores de la luz de El Paponazo de Alhaurín el Grande comenzó a arder y se produjo un incendio en el local. "Nos dolió en el alma dejaros con hambre, pero la seguridad de nuestra gente y del local iba primero", han indicado desde el local a sus clientes, tras el cierre fortuito del negocio

El propio local ha emitido un comunicado calificando el hecho como "el susto del año". Así, han aclarado, nadie resultó herido. "Todos estamos perfectamente. Nadie sufrió daños y el susto se quedó en una anécdota de las que no gustan, pero de las que se pueden contar", han trasladado.

El suceso tuvo lugar la noche del sábado 6 de junio en el establecimiento, situado en la calle Benito Pérez Galdós de Alhaurín el Grande. El fuego se originó en el cuadro principal de los contadores de la luz mientras el equipo trabajaba, de acuerdo con el relato del restaurante.

El incidente obligó a interrumpir el servicio en una de las franjas de mayor actividad de la semana. El establecimiento ha reconocido que decenas de pedidos, tanto de recogida como a domicilio, quedaron a medias o no llegaron a entregarse, y ha pedido disculpas a su clientela.

El local se encuentra ahora sin suministro eléctrico, con técnicos trabajando para sustituir toda la instalación, según el comunicado. El restaurante no ha facilitado una fecha de reapertura y la ha vinculado a los plazos del cambio de instalación. "No os vamos a dar una fecha exacta de reapertura porque dependemos de cables, boletines y técnicos", han señalado, antes de comprometerse a reabrir "lo antes posible".

El negocio ha cerrado su mensaje agradeciendo la preocupación y la paciencia de sus clientes durante el cierre, que en principio será temporal.