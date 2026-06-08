Cae en Málaga un clan que escondía dos prostíbulos de lujo tras la fachada de viviendas turísticas: hay 22 detenidos

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un clan familiar que explotaba sexualmente a mujeres en dos prostíbulos camuflados como viviendas turísticas en Benalmádena y Marbella. La operación policial se ha saldado con 22 detenidos, seis de ellos de la misma familia, y la liberación de 29 mujeres víctimas de explotación. Se han intervenido casi 300.000 euros en efectivo, se han bloqueado cuentas bancarias con 1.100.000 euros e inmovilizado bienes inmuebles valorados en más de 6,5 millones de euros. La organización ofrecía servicios sexuales, drogas y discreción a clientes de alto poder adquisitivo, con una estructura jerárquica bien definida y estrictos métodos de control sobre las mujeres.

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málagaun clan familiar que supuestamente se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en dos casas de citas instaladas en viviendas de Benalmádena y Marbella. La operación, bautizada como 'Gavage', se ha saldado con 22 detenidos y 29 mujeres liberadas tras casi un año de investigación.

A los arrestados se les atribuye su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra el derecho de los trabajadores, según ha informado la Comisaría Provincial en una nota.

La investigación patrimonial desarrollada durante la fase de explotación ha permitido intervenir alrededor de 300.000 euros en efectivo, bloquear 1.100.000 euros repartidos en distintas cuentas bancarias e inmovilizar más de 6.500.000 euros en bienes inmuebles.

Las pesquisas, a cargo del Grupo III de Ucrif y de la Unidad de Investigación Patrimonial de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Málaga, arrancaron en agosto de 2025. Los agentes recibieron entonces información sobre dos chalets situados en Marbella y Benalmádena en los que presuntamente se ejercía la prostitución coactiva y se traficaba con drogas.

Tras las primeras gestiones, los investigadores constataron que, según la Policía Nacional, "se trataba de una organización criminal que utilizaba métodos de control y explotación de mujeres para beneficiarse de la actividad de las mismas".

Se trataría de dos de las casas de citas más activas de la Costa del Sol. La Policía Nacional sostiene que en ellas se ofrecía "un triple servicio, servicios sexuales, droga y discreción", dirigido principalmente a clientes con alto poder adquisitivo, con prestaciones privadas o exclusivas conocidas como 'escort'.

Una jerarquía perfectamente definida

Los agentes consideran acreditada la existencia de una organización "perfectamente estructurada", afincada en Benalmádena y Marbella, "con una jerarquía perfectamente definida, con distribución de funciones en diferentes escalones de responsabilidad". Sus máximos responsables serían una mujer de 72 años y sus hijos. De los 22 detenidos, seis pertenecen a la misma familia.

El fin último de la trama sería, presuntamente, "la obtención de pingües beneficios procedentes de la explotación sexual de mujeres, así como el tráfico de sustancias estupefacientes", según la Comisaría.

El funcionamiento diario de los clubs lo supervisaban las conocidas como 'mamis', las mujeres encargadas de controlar al resto, "siempre supervisadas y dirigidas en todo momento por el clan familiar", según la nota policial.

Las condiciones impuestas a las mujeres resultaban "abusivas y restrictivas" en cuanto a las jornadas laborales, que excedían ampliamente los límites horarios aconsejados, sin tiempo libre ni descanso y con una disponibilidad constante. La organización exigía además determinados servicios sexuales, para los que ofertaba distintos tipos de habitaciones.

Los ingresos del alterne se regulaban mediante un sistema de control de tickets. Los responsables de la trama abonaban siempre con retraso los pagos a las mujeres, una práctica con la que presuntamente evitaban que abandonaran las casas al mantener deudas pendientes.

Los investigadores también han identificado a las personas que se encargaban de adquirir y suministrar distintas sustancias estupefacientes tanto a las mujeres como a los clientes. La organización mantenía un "control exhaustivo" de los locales a través de un amplio sistema de grabación que cubría el interior y el exterior de las dos viviendas de lujo.

La Policía Nacional considera "significativo" que estos inmuebles "enmascaraban su actividad tras la apariencia de viviendas turísticas". Por ese motivo, los titulares de las casas serán también expedientados por la Unidad de Hospederías de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.

La fase de explotación

Durante los registros practicados en varias viviendas de Benalmádena y Marbella, los agentes localizaron a 29 víctimas e intervinieron diferentes sustancias estupefacientes. Entre ellas destacan 53 gramos de cocaína, varias dosis de 'tusi', 17 gramos de marihuana, 75 gramos de hachís y siete botellas de gas óxido nitroso, además de vigorizantes y potenciadores sexuales, con 100 sobres del principio activo sildenafilo y seis recipientes de cristal de cipionato de testosterona.

En la misma fase se intervinieron casi 300.000 euros en metálico, vehículos de alta gama valorados en 383.000 euros y joyas y relojes pendientes de tasación. Los agentes bloquearon cuentas bancarias con 1.100.000 euros y bienes inmuebles por valor de 6.562.000 euros. La investigación ha acreditado que la organización realizaba distintas transacciones en Dubái.

En esta última fase colaboraron varias unidades policiales, entre ellas el GOIT, que accedió a los lugares más complejos, y los guías caninos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, encargados de detectar las sustancias y el dinero que pudiera estar oculto.