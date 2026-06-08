Ana María Heredia, la malagueña de 61 años elegida mejor vendedora de la ONCE de España: "Es una luchadora"

Las claves

Las claves Generado con IA Ana María Heredia, de 61 años y natural de Málaga, ha sido elegida 'Vendedora del Año de la ONCE de 2025'. Este galardón reconoce su trato cercano con los clientes, su actitud positiva y su compromiso social con la ONCE. Ana María recogió el premio junto a otros 21 vendedores destacados de toda España en una gala celebrada en Madrid. La ONCE destaca la capacidad de Ana María para hacer feliz a los demás y su vocación de servicio en las calles de Málaga.

Ana María Heredia conoce bien las calles en Málaga, los buenos días apresurados y a todos los vecinos que se paran con ella para probar suerte y echar un ratito de cháchara. Por ese trato con el cliente diario este fin de semana se ha convertido en la mejor vendedora de España en 2025 y se le ha reconocido esa trayectoria.

La organización la ha distinguido como 'Vendedora del Año de la ONCE de 2025', un galardón con el que cada año premia el esfuerzo de sus trabajadores, su actitud en el puesto, la implicación con los clientes y el compromiso con la labor social de la entidad.

Desde la ONCE describen así la manera de trabajar de esta malagueña: "Ser una luchadora no es solo una actitud para ella, sino la fórmula infalible que siempre le ha dictado el camino hacia el éxito y la superación. Su mayor virtud es el don de hacer feliz a los demás. Posee la maravillosa habilidad de arrancar una carcajada en cualquier momento. Tiene una gran vocación, el bienestar ajeno", han señalado en un comunicado.

No es casualidad que eligiera 'Vivir la vida', de Marc Anthony, como banda sonora de su gran noche.

Ana María recogió su galardón junto a otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, los 22 reconocidos como los mejores del año, en una cena de gala celebrada el pasado viernes en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid. Allí estuvieron acompañados por los máximos responsables de la organización.

Bajo el lema 'A piel de calle', la ceremonia quiso subrayar que los centinelas de la ilusión están siempre a pie de calle, llevando la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades. La escenografía simulaba una estación de ferrocarril, y por esa "estación de la ilusión" fueron pasando los premiados para dialogar con el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y con el director general, Ángel Sánchez, y contar anécdotas de su día a día.

"Reflejáis el auténtico espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias", les dijo el director general antes de una gala conducida por el actor y presentador Luis Larrodera, con actuaciones de la compañía Yllana.

Con esta ceremonia anual, la organización reconoce a estos 22 trabajadores y, por extensión, a los más de 21.000 vendedores que conforman hoy el principal canal de ventas de sus productos. Entre todos ellos, este año, la mejor lleva sello malagueño.