El alquiler se desborda hacia el interior de Málaga: Coín y Alhaurín lideran las mayores subidas

Las claves

Las claves Generado con IA El aumento del precio del alquiler en Málaga se extiende ahora con fuerza hacia municipios del interior, como Coín y Alhaurín el Grande. Coín lidera la subida interanual con un 12,7%, alcanzando los 11,4 euros por metro cuadrado; Alhaurín el Grande sube un 11,2%. El desplazamiento de la demanda se debe a la falta de oferta y precios elevados en Málaga capital y la Costa, impulsando a familias y trabajadores hacia zonas tradicionalmente más asequibles. Localidades como Benahavís, Marbella y Estepona siguen con los alquileres más caros, superando los 19 euros por metro cuadrado.

La escalada del alquiler en Málaga ya no se limita a la capital y a los grandes municipios turísticos de la Costa del Sol. La presión inmobiliaria comienza a extenderse con fuerza hacia el interior de la provincia, donde localidades tradicionalmente más asequibles registran ahora algunas de las mayores subidas de precios.

Los últimos datos del portal Idealista reflejan que Coín encabeza actualmente el incremento interanual del alquiler en la provincia, con una subida del 12,7%, hasta alcanzar los 11,4 euros por metro cuadrado. Muy cerca aparece Alhaurín el Grande, donde el precio se dispara un 11,2%, situándose en 11,1 euros el metro.

También Torre del Mar se incorpora a esta tendencia alcista, con un aumento del 10,7% y un precio medio de 12,4 euros por metro cuadrado.

El fenómeno evidencia cómo la falta de oferta y los elevados precios en Málaga capital y la franja litoral están empujando cada vez a más inquilinos hacia municipios de segunda corona y del interior, que comienzan a absorber parte de la demanda expulsada de las zonas más tensionadas.

El movimiento ya no responde únicamente a perfiles turísticos o compradores extranjeros. Agencias y expertos inmobiliarios vienen detectando desde hace meses el traslado de trabajadores y familias que buscan alternativas algo más asequibles fuera de Málaga capital, Marbella o Benahavís.

El efecto arrastre coincide además con el auge del teletrabajo, que ha reducido la dependencia diaria de la proximidad al puesto de trabajo.

Mientras tanto, los grandes mercados de la Costa del Sol continúan consolidando precios muy elevados. Benahavís lidera el alquiler más caro de la provincia, con 20,1 euros por metro cuadrado, seguido de Marbella, con 19,7 euros, y Estepona, con 19,3 euros.

En Málaga capital, el precio medio ya alcanza los 16,5 euros por metro cuadrado tras subir otro 5,2% en el último año, mientras Benalmádena se sitúa en 16,6 euros.

La evolución confirma que la tensión del mercado ya se extiende prácticamente a todo el territorio provincial. Municipios que hasta hace pocos años funcionaban como refugio relativamente asequible comienzan ahora a registrar incrementos de dos dígitos y una creciente dificultad para acceder al alquiler residencial.