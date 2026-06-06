La subida del precio del peaje de la AP-7 en la Costa del Sol dispara los costes de los Go-Fast de droga que van a Francia

Las claves

Las claves Generado con IA El aumento del precio del peaje en la AP-7 eleva los costes logísticos para el tráfico de drogas hacia Francia desde la Costa del Sol. Organizaciones criminales han corrompido a policías nacionales y un guardia civil para proteger los transportes de droga en rutas clave entre Málaga y Sevilla. El reciente tiroteo en el peaje de la AP-7 a la altura de Casabermeja está relacionado con un intento fallido de robo de droga, dejando un herido. Los asaltos entre bandas en los peajes de la AP-46 se han vuelto habituales, aprovechando los atascos para robar cargamentos de droga a otros clanes.

Hasta para los Go-Fast cargados con droga para Francia les suben los costes en verano en la Costa del Sol. La ida y vuelta por el peaje sale en temporada alta a 40€, y a nadie le gusta pagar esa cantidad por un lugar que es esencial para cualquier residente y turista que se quiera trasladar de Estepona a Málaga o viceversa en una época que la A-7 se hace intransitable a demasiadas horas de lo que sería recomendable.

La AP-7 es una vía fundamental para que la cocaína o hachís que se encuentre en Málaga se traslade al norte de Europa, primero que llegue a Francia y luego a otros países de la UE.

Debido al crecimiento logístico de toda Málaga para la producción y recepción de todo tipo de droga, la evolución de la seguridad y las contravigilancias entre organizaciones criminales ha aumentado de forma exponencial.

Tanto es así, que clanes dedicados al tráfico de drogas han logrado corromper a 2 policías nacionales y un guardia civil para que cubrieran con ellos la ruta en carretera para mover cargamentos de cocaína entre el puerto de Málaga y su guardería correspondiente en Carrión de los Céspedes (Sevilla).

Ese caso ya está sentenciado y los sujetos acabaron condenados a 7 años y medio por un delito de tráfico de drogas de notoria importancia. Se probó que los policías nacionales realizaban contravigilancias de los alijos de cocaína que llegaban desde el puerto de Buenaventura (Colombia) a Málaga, y el Guardia Civil estaba presente en la extracción de la droga en la nave industrial.

Por lo que involucraban plenamente a miembros de las FFCCs en momentos críticos para una organización criminal.

Los policías nacionales eran fundamentales para reconocer seguimientos de los que fueran sus compañeros en la Policía Nacional, y de distintas organizaciones criminales que pretendieran algún asalto violento. Por eso es clave para un clan de droga conocer el terreno por el que va a discurrir su mercancía.

Esta semana no sorprendió que se conociera que el 28 de mayo ocurrió un tiroteo en el peaje de la AP-7 a la altura de Casabermeja en dirección Málaga en el que acabó herida una persona.

Se trató de un vuelco de droga que salió mal para una de las partes porque sin heridos no habría salido a la luz esta noticia.

Los hechos sucedieron después no pagar el peaje a la altura de Casabermeja en la AP-46 en dirección Málaga, y no fue porque les podía parecer caro. La organización criminal que transportaba el alijo reaccionó rápidamente abriendo fuego tras ver que desde una furgoneta salían hombres armados que trataban de robarle la droga.

Durante el tiroteo se inició una persecución de la que no se sabe más, simplemente que llegó un herido a un hospital de Málaga.

Esto ya se está convirtiendo en algo bastante habitual porque las organizaciones criminales dedicadas exclusivamente a robarles a otras se han profesionalizado de tal forma que llegan a implantar dispositivos de seguimiento en vehículos que transportan alijos, o a pagar a informantes dentro de otras mafias para que les ofrezcan información precisa de la ruta elegida para mover la droga.

Por este motivo en los últimos años se han producido varios vuelcos de drogas en distintos puntos de pago del peaje de la AP-46, ya que es el momento perfecto para abordar un vehículo porque queda atrapado en medio de una autovía y te deja poco margen para escapar.

En esta ocasión sólo se involucró un vehículo, pero otras veces se han utilizado varios para encerrar al coche que transportaba la droga provocando un asalto propio de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Después de robar la droga, les deja margen a los asaltantes para huir sin problema por una vía rápida y desaparecer del radar policial. Todo depende de la hora, porque de noche todos los gatos son pardos.