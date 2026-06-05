Retenciones de hasta 8 kilómetros en la A-7, en Rincón de la Victoria, por un accidente de tráfico

Las claves

Las claves Generado con IA Un accidente de tráfico en la A-7, a la altura de Rincón de la Victoria, ha provocado importantes retenciones este viernes. Las retenciones han alcanzado hasta 8 kilómetros, extendiéndose entre los puntos kilométricos 972 y 980 en sentido Almería. La circulación comenzó a normalizarse tras la retirada de los vehículos implicados en el accidente. No se han registrado heridos según las fuentes consultadas.

Un accidente de tráfico ocurrido poco antes de las 15:00 horas de este viernes ha generado importantes complicaciones de tráfico en la A-7, a la altura de Rincón de la Victoria.

Según han confirmado desde la Dirección General de Tráfico (DGT), se han llegado a acumular hasta 8 kilómetros de retenciones. No obstante, precisan que una vez han sido retirados los vehículos implicados en el accidente se empieza a normalizar la circulación.

El atasco se ha extendido entre los puntos kilométricos 972 y 980, en sentido Almería. Otras fuentes confirman la ausencia de heridos.