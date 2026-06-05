Los datos de criminalidad dibujan dos Málagas: suben los delitos en el interior y bajan en la Costa del Sol
La provincia de Málaga registra 23.294 infracciones penales en el primer trimestre de 2026, un 1,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.
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Las claves
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La criminalidad en la provincia de Málaga descendió un 1,5% en el primer trimestre de 2026, con bajadas destacadas en la capital y municipios de la Costa del Sol.
Málaga capital redujo un 2,8% los delitos, con fuertes caídas en robos con fuerza y hurtos, pero subieron las sustracciones de vehículos y las agresiones sexuales con penetración.
En la Costa del Sol, municipios como Marbella, Estepona y Fuengirola lograron notables descensos en delitos, mientras que Benalmádena registró un aumento del 6,7%.
En el interior de la provincia se observaron importantes subidas de la criminalidad, destacando Alhaurín el Grande (+44,9%) y Vélez-Málaga (+13,2%), especialmente en hurtos y ciberdelincuencia.
La provincia de Málaga ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una ligera bajada del 1,5% en el total de infracciones penales, aunque con una evolución desigual por territorios: descenso en la capital y en la mayoría de municipios costeros, y subidas destacadas en varias localidades del interior.
En total, entre enero y marzo se han registrado 23.294 delitos en la provincia, frente a los 23.644 del mismo periodo de 2025, según los datos oficiales.
Málaga capital, que concentra el mayor volumen de infracciones de toda la provincia, registra un descenso del 2,8% en la criminalidad total, hasta 8.561 delitos.
El descenso está especialmente marcado por la caída de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que bajan un 40,7% (134 casos frente a 226 del año anterior). También se reducen de forma notable los robos con violencia e intimidación (-25,3%) y los hurtos (-11,5%), que siguen siendo el delito más frecuente en la ciudad con 2.410 casos.
El tráfico de drogas desciende un 18,5%, mientras que las sustracciones de vehículos suben un 20,7%, uno de los pocos incrementos relevantes dentro de la criminalidad convencional.
En los delitos más graves, los homicidios consumados bajan de tres a uno, aunque los intentos de homicidio suben de cuatro a siete casos.
Los delitos contra la libertad sexual aumentan un 4,6%, con un incremento destacado de las agresiones sexuales con penetración, que pasan de 10 a 18 casos (+80%), mientras que el resto de delitos de esta categoría baja un 9,1%.
En paralelo, la ciberdelincuencia crece un 6,2% en la capital, impulsada por el aumento de las estafas informáticas, que suben un 11% hasta 1.636 casos. Este tipo de delito ya representa una parte muy relevante del mapa delictivo urbano.
Costa del Sol: descensos generalizados
Los principales municipios del litoral mantienen una tendencia a la baja en términos globales.
Marbella registra un descenso del 8,3% en la criminalidad total (2.762 infracciones), con caídas significativas en robos con fuerza (-23,9%) y hurtos (-10,8%).
A estos detalles positivos hay que contraponer el aumento de las agresiones sexuales con penetración (de 2 a 4 casos). Por otro lado, se reduce la ciberdelincuencia (-8,2%), especialmente en los “otros ciberdelitos” (-60%).
Estepona es uno de los municipios con mayor descenso de toda la provincia, con una caída del 12,3% (1.194 delitos). Aquí destacan las fuertes bajadas en robos con fuerza (-43,4%) y hurtos (-24,9%). La criminalidad convencional desciende con claridad, aunque la ciberdelincuencia sube un 9,8%, impulsada por las estafas informáticas.
Fuengirola también reduce su criminalidad un 4,7% (1.359 delitos), con estabilidad en los hurtos y caídas en robos con violencia y tráfico de drogas. La ciberdelincuencia, en cambio, baja un 9,1%.
Torremolinos registra un descenso del 4,3% (1.180 delitos), con bajadas en hurtos y cibercrimen, aunque con un ligero repunte de los robos con violencia.
Benalmádena es la excepción en la costa: la criminalidad sube un 6,7% hasta 1.029 infracciones. El aumento se apoya principalmente en los hurtos (+38,3%) y en el crecimiento del resto de criminalidad convencional (+7,7%). La ciberdelincuencia baja un 11,4%, aunque las estafas siguen siendo mayoritarias.
Interior de la provincia: fuertes subidas
El comportamiento más llamativo se encuentra en el interior de la provincia, donde varios municipios registran incrementos significativos.
Alhaurín el Grande destaca con una subida del 44,9%, hasta 297 infracciones penales. El aumento se concentra en el resto de criminalidad convencional (+64,9%) y en los hurtos (+71,4%), mientras que la criminalidad sexual desciende a cero casos registrados en el periodo.
Vélez-Málaga también experimenta un incremento notable del 13,2%, con 1.233 delitos. Destaca el aumento de la ciberdelincuencia (+31,3%), especialmente las estafas informáticas (+37,8%), así como el crecimiento del resto de criminalidad convencional (+17,5%).
Antequera crece un 17,5% (436 delitos), con aumentos en hurtos (+43,8%) y en el bloque de criminalidad convencional en general (+28,6%), mientras que la ciberdelincuencia desciende ligeramente.
Cártama y Coín presentan evoluciones más moderadas, aunque con repuntes relevantes en ciberdelincuencia (+75,6% en Cártama) o en sustracciones de vehículos.
Rincón de la Victoria destaca por una caída del 9,4% en el total de infracciones, aunque con un aumento relevante de los delitos contra la libertad sexual en términos relativos, pese al bajo volumen absoluto.
Nerja registra una subida del 6,3%, con un incremento destacado de los hurtos (+31,8%) y una ausencia de delitos sexuales en el primer trimestre de 2025, frente a varios casos en 2026.
Ronda mantiene una ligera bajada del 1,3%, con estabilidad general en casi todas las categorías.