Los datos de criminalidad dibujan dos Málagas: suben los delitos en el interior y bajan en la Costa del Sol

Miembros de la Policía Nacional, este martes, durante los registros practicados en el Barrio de la Trinidad en Málaga. Agencias

Las claves

Las claves Generado con IA La criminalidad en la provincia de Málaga descendió un 1,5% en el primer trimestre de 2026, con bajadas destacadas en la capital y municipios de la Costa del Sol. Málaga capital redujo un 2,8% los delitos, con fuertes caídas en robos con fuerza y hurtos, pero subieron las sustracciones de vehículos y las agresiones sexuales con penetración. En la Costa del Sol, municipios como Marbella, Estepona y Fuengirola lograron notables descensos en delitos, mientras que Benalmádena registró un aumento del 6,7%. En el interior de la provincia se observaron importantes subidas de la criminalidad, destacando Alhaurín el Grande (+44,9%) y Vélez-Málaga (+13,2%), especialmente en hurtos y ciberdelincuencia.

La provincia de Málaga ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una ligera bajada del 1,5% en el total de infracciones penales, aunque con una evolución desigual por territorios: descenso en la capital y en la mayoría de municipios costeros, y subidas destacadas en varias localidades del interior.

En total, entre enero y marzo se han registrado 23.294 delitos en la provincia, frente a los 23.644 del mismo periodo de 2025, según los datos oficiales.

Málaga capital, que concentra el mayor volumen de infracciones de toda la provincia, registra un descenso del 2,8% en la criminalidad total, hasta 8.561 delitos.

El descenso está especialmente marcado por la caída de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que bajan un 40,7% (134 casos frente a 226 del año anterior). También se reducen de forma notable los robos con violencia e intimidación (-25,3%) y los hurtos (-11,5%), que siguen siendo el delito más frecuente en la ciudad con 2.410 casos.

El tráfico de drogas desciende un 18,5%, mientras que las sustracciones de vehículos suben un 20,7%, uno de los pocos incrementos relevantes dentro de la criminalidad convencional.

En los delitos más graves, los homicidios consumados bajan de tres a uno, aunque los intentos de homicidio suben de cuatro a siete casos.

Los delitos contra la libertad sexual aumentan un 4,6%, con un incremento destacado de las agresiones sexuales con penetración, que pasan de 10 a 18 casos (+80%), mientras que el resto de delitos de esta categoría baja un 9,1%.

En paralelo, la ciberdelincuencia crece un 6,2% en la capital, impulsada por el aumento de las estafas informáticas, que suben un 11% hasta 1.636 casos. Este tipo de delito ya representa una parte muy relevante del mapa delictivo urbano.

Costa del Sol: descensos generalizados

Los principales municipios del litoral mantienen una tendencia a la baja en términos globales.

Marbella registra un descenso del 8,3% en la criminalidad total (2.762 infracciones), con caídas significativas en robos con fuerza (-23,9%) y hurtos (-10,8%).

A estos detalles positivos hay que contraponer el aumento de las agresiones sexuales con penetración (de 2 a 4 casos). Por otro lado, se reduce la ciberdelincuencia (-8,2%), especialmente en los “otros ciberdelitos” (-60%).

Estepona es uno de los municipios con mayor descenso de toda la provincia, con una caída del 12,3% (1.194 delitos). Aquí destacan las fuertes bajadas en robos con fuerza (-43,4%) y hurtos (-24,9%). La criminalidad convencional desciende con claridad, aunque la ciberdelincuencia sube un 9,8%, impulsada por las estafas informáticas.

Fuengirola también reduce su criminalidad un 4,7% (1.359 delitos), con estabilidad en los hurtos y caídas en robos con violencia y tráfico de drogas. La ciberdelincuencia, en cambio, baja un 9,1%.

Torremolinos registra un descenso del 4,3% (1.180 delitos), con bajadas en hurtos y cibercrimen, aunque con un ligero repunte de los robos con violencia.

Benalmádena es la excepción en la costa: la criminalidad sube un 6,7% hasta 1.029 infracciones. El aumento se apoya principalmente en los hurtos (+38,3%) y en el crecimiento del resto de criminalidad convencional (+7,7%). La ciberdelincuencia baja un 11,4%, aunque las estafas siguen siendo mayoritarias.

Interior de la provincia: fuertes subidas

El comportamiento más llamativo se encuentra en el interior de la provincia, donde varios municipios registran incrementos significativos.

Alhaurín el Grande destaca con una subida del 44,9%, hasta 297 infracciones penales. El aumento se concentra en el resto de criminalidad convencional (+64,9%) y en los hurtos (+71,4%), mientras que la criminalidad sexual desciende a cero casos registrados en el periodo.

Vélez-Málaga también experimenta un incremento notable del 13,2%, con 1.233 delitos. Destaca el aumento de la ciberdelincuencia (+31,3%), especialmente las estafas informáticas (+37,8%), así como el crecimiento del resto de criminalidad convencional (+17,5%).

Antequera crece un 17,5% (436 delitos), con aumentos en hurtos (+43,8%) y en el bloque de criminalidad convencional en general (+28,6%), mientras que la ciberdelincuencia desciende ligeramente.

Cártama y Coín presentan evoluciones más moderadas, aunque con repuntes relevantes en ciberdelincuencia (+75,6% en Cártama) o en sustracciones de vehículos.

Rincón de la Victoria destaca por una caída del 9,4% en el total de infracciones, aunque con un aumento relevante de los delitos contra la libertad sexual en términos relativos, pese al bajo volumen absoluto.

Nerja registra una subida del 6,3%, con un incremento destacado de los hurtos (+31,8%) y una ausencia de delitos sexuales en el primer trimestre de 2025, frente a varios casos en 2026.

Ronda mantiene una ligera bajada del 1,3%, con estabilidad general en casi todas las categorías.