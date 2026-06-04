Plaza Mayor abre el verano con actividades para fomentar el bienestar y la conciencia ambiental

Las claves

Las claves Generado con IA Plaza Mayor lanza la iniciativa Respira 2026 para promover la sostenibilidad y el bienestar personal entre sus visitantes durante junio y julio. El programa incluye actividades centradas en el autocuidado, el bienestar físico y emocional, y la concienciación sobre estilos de vida saludables. Plaza Mayor destaca una tasa de reciclaje del 95%, la clasificación de residuos en 25 categorías y una reducción del 29% en consumo eléctrico en la última década. El centro comercial ha recibido certificaciones ambientales por su gestión eficiente del agua y la jardinería ecológica, con reconocimiento internacional como el Green Flag Award.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Plaza Mayor ha anunciado la puesta en marcha de Respira 2026, una iniciativa con la que el centro comercial pretende visibilizar sus actuaciones en materia de sostenibilidad y promover hábitos relacionados con el bienestar personal entre sus visitantes.

El programa, que se desarrollará durante los meses de junio y julio, incluirá actividades centradas en el cuidado físico y emocional, el autocuidado y la promoción de estilos de vida saludables.

Según la dirección del complejo, el objetivo es acercar a la ciudadanía conceptos relacionados con la sostenibilidad a través de acciones cotidianas y experiencias participativas.

La iniciativa se enmarca en la estrategia ambiental que Plaza Mayor viene desarrollando en los últimos años. Entre los datos aportados por el centro destaca una tasa de reciclaje del 95%, así como la existencia de un sistema de separación de residuos que clasifica los desechos en 25 categorías diferentes. Asimismo, asegura haber reducido en un 29% su consumo eléctrico durante la última década.

La gestión eficiente del agua constituye otro de los ejes de actuación del complejo comercial. Ubicado en una provincia especialmente afectada por los periodos de sequía, Plaza Mayor señala que trabaja desde 2008 en la adaptación de sus zonas ajardinadas mediante la incorporación de especies con menores necesidades hídricas y sistemas de riego más eficientes.

También ha implantado mecanismos de reutilización de agua en los aseos con el objetivo de reducir el consumo procedente de la red pública.

Estas medidas han sido reconocidas con distintas certificaciones ambientales. Entre ellas figura la Certificación de Jardinería Ecológica otorgada por la CAAE, renovada en 2025 con la calificación de “Excelencia Ecosostenible”, así como el Green Flag Award, un distintivo internacional relacionado con la gestión de espacios verdes.

El gerente de Plaza Mayor, Juan Rafael Perea, ha señalado que el proyecto busca mostrar de forma práctica los resultados obtenidos en ámbitos como la eficiencia energética, el ahorro de agua, el reciclaje y la conservación de la biodiversidad.