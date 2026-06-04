La criminalidad baja en Málaga un 1,5%, pero las violaciones suben un 25%

Las claves

Las claves Generado con IA La criminalidad en Málaga baja un 1,5% en el primer trimestre de 2026, con 23.294 delitos registrados. Las agresiones sexuales con penetración aumentan un 25%, pasando de 32 a 40 casos. Descienden significativamente los robos con fuerza en domicilios (-27,3%) y los robos con violencia e intimidación (-16,3%). La ciberdelincuencia sube un 7,2%, impulsada por un aumento del 10,8% en las estafas informáticas.

El último balance de criminalidad dado a conocer por el Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de 2026, deja sobre la mesa un dato extremadamente preocupante: se disparan las agresiones sexuales con penetración en la provincia de Málaga.

Es, sin duda, uno de los parámetros más relevantes de la estadística oficial, según la cual, el número de infracciones penales en este periodo de tiempo ha descendido un 1,5%. En concreto, entre enero y marzo se contabilizaron 23.294 delitos, frente a los 23.644 de 2025, según los datos oficiales.

La reducción se apoya en la caída de la criminalidad convencional, que desciende un 3,6% hasta los 18.265 casos.

En este apartado destacan los descensos en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-27,3%), así como en los robos con violencia e intimidación (-16,3%). También bajan los delitos de tráfico de drogas (-23,9%) y los secuestros, que pasan de cinco a dos casos.

Los hurtos, el delito más numeroso, también se reducen un 4,7%, con 5.281 casos registrados.

En el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, la estadística refleja un comportamiento desigual: el total baja ligeramente un 1,1%, pero las agresiones sexuales con penetración aumentan un 25%, al pasar de 32 a 40 casos en el periodo analizado. El resto de delitos de esta tipología desciende un 6,9%.

En cuanto a los delitos más graves contra la vida, los homicidios consumados bajan de seis a cinco casos, mientras que los intentos pasan de 14 a 13.

La ciberdelincuencia es la única gran categoría en ascenso, con un incremento del 7,2% hasta los 5.029 delitos. Este aumento está impulsado por las estafas informáticas, que crecen un 10,8% y alcanzan los 4.540 casos, mientras que el resto de ciberdelitos disminuye un 17,4%.