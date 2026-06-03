Nuevo aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia Málaga este jueves: podrían registrarse hasta 38 grados

Las claves

Las claves Generado con IA La Aemet activa aviso amarillo por altas temperaturas en Málaga este jueves debido a un episodio de terral. Se esperan máximas de hasta 38 grados en Pizarra, 36 en Coín y 35 en Málaga capital, entre las 14:00 y las 20:00 horas. El episodio de terral será menos intenso que el del martes, pero afectará a Valle del Guadalhorce, Costa del Sol Occidental y Málaga capital. A partir del viernes, entrará el levante y las temperaturas bajarán, estabilizándose entre 28 y 31 grados en toda la provincia.

Un aviso amarillo por altas temperaturas volverá a marcar otra jornada de esta semana en la provincia de Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará los avisos en la tarde del próximo jueves, día en el que también habrá un episodio de terral.

Así lo confirma a este periódico Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, que señala que este segundo episodio de terral de esta semana será de un día y "no será un terral totalmente desarrollado", es decir, "será menos intenso" que el del pasado martes, pero pueden llegar en algunos puntos a los 36 y 38 grados.

De esta manera, el aviso amarillo recaerá sobre las comarcas del Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol Occidental y Málaga capital. Empezará a las 14.00 horas y se mantendrá hasta las 20.00 horas. La Aemet prevé máximas de hasta 36 grados.

Máximas de este jueves

Pese a que la máxima que los expertos prevén para la provincia de Málaga de media este jueves es de 36 grados, esta temperatura variará según el municipio. Por lo que en algunos puntos hará más calor que en otros.

Esto ocurrirá en el Valle del Guadalhorce, donde en Pizarra mañana la máxima es de 38 grados y en Coín es de 36. En el caso de la capital se esperan 35 grados de máxima, en Marbella y Antequera 32; en Ronda 30; y en Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga 34.

De cara al viernes, Riesco señala que entra de nuevo el levante, por lo que las temperaturas volverán a bajar y se mantendrán estables de cara a la semana que viene, en torno a los 28 y 31 grados en toda la provincia.