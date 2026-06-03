Mujeres mayores de 65 años, las principales víctimas de las altas temperaturas: registran 19 muertes por calor en 2026

Las claves

Las claves Generado con IA Las mujeres mayores de 65 años son las principales víctimas de las altas temperaturas en Málaga, con 19 muertes por calor registradas en 2026. Entre enero de 2025 y mayo de 2026 se han contabilizado 77 muertes atribuibles al calor, siendo la mayoría personas mayores de 65 años. En 2026, 16 de las 19 personas fallecidas por calor fueron mujeres; en 2025, murieron 42 mujeres y 16 hombres por esta causa. Los meses con mayor mortalidad por calor fueron enero y febrero tanto en 2025 como en 2026, destacando el riesgo fuera del verano.

La llegada del calor y la subida de las temperaturas es la señal de que el verano está a la vuelta de la esquina, pero al mismo tiempo es un aviso para la población de que debe protegerse, puesto que este puede ser muy peligroso para determinadas personas, llegando incluso a ser mortal.

Debido al calor que hizo en Málaga durante 2025 y estos meses de 2026, según los datos publicados por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), en este último año y medio ha habido 77 muertes atribuibles al calor.

De este total, 58 fallecimientos por calor sucedieron a lo largo del 2025. Por tanto, entre enero y mayo de 2026 han muerto por este motivo 19 personas.

En cuanto a la edad, los más vulnerables son los mayores de 65 años y así lo muestran los datos. De los fallecidos en este último año y medio, 66 tenían más de 65 años.

Por año, de este total, fallecieron en 2026, 12 tenían más de 65 años y durante 2025 fueron más de 50 las personas que perecieron por el calor.

Fallecidos por calor en 2026 y 2025 mes a mes

Del total de defunciones atribuibles a las altas temperaturas este 2026, 17 sucedieron durante el mes de enero y dos en el mes de febrero.

Así, en 2025, el mes en el que hubo más fallecidos por calor fue enero, al igual que este 2026. En concreto, se registraron 22; en febrero fueron 11; en julio 18; en agosto cuatro; y en diciembre tres.

Al mirar las muertes atribuidas al calor por sexo, en este 2026 han fallecido 16 mujeres y 3 hombres. En cuanto a la edad, cabe señalar que los mayores de 65 años son los grupos más numerosos en ambos sexos. En 2025, fueron 42 las mujeres fallecidas y 16 los hombres. Por lo que en el último año y medio, murieron 58 mujeres y 19 hombres por calor.

En el caso de las mujeres, del total de las fallecidas, 46 (14 en 2026 y 32 en 2025) tenían más de 65 años. Asimismo, el número de hombres fallecidos con más de 65 años asciende hasta los 27 (5 en 2026 y 22 en 2025).

Ante esta situación, cabe recordar que los expertos recomiendan mantenerse hidratado, utilizar protector solar y permanecer en lugares frescos para preservar su salud. Aunque algunos ya están observando un incremento de casos con síntomas que van más allá del agotamiento físico desde que comenzó la segunda ola de calor del verano, que se extenderá hasta el domingo.