El Gobierno mueve ficha en Málaga con 24 millones en plena polémica por el colapso eléctrico

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno destina 24 millones de euros a tres proyectos de repotenciación eólica en Málaga, en los municipios de Ardales, Casarabonela y Casares. Estas ayudas forman parte del programa Repotenciación Circular (Repoten 2), financiado con fondos NextGenEU, para modernizar parques eólicos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 MW. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y modernizar la red eléctrica, reduciendo el número de aerogeneradores y mejorando su rendimiento. La segunda convocatoria del programa cuenta con 512 millones de euros en ayudas, ampliados un 75% para cubrir la alta demanda de proyectos en toda España.

En plena tormenta política por el impacto que el colapso eléctrico está generando en el desarrollo residencial y de nuevos proyectos en la provincia de Málaga, el Gobierno de España sale al escenario para anunciar novedades.

Según ha informado este miércoles la Subdelegación del Gobierno, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado el listado preliminar de los 149 proyectos seleccionados en la segunda convocatoria del programa Repotenciación Circular (Repoten 2), de ayudas a la renovación de parques eólicos antiguos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 MW.

La propuesta de resolución provisional incluye tres iniciativas de la provincia de Málaga, que recibirán en total 24.114.068 euros y se ejecutarán en los municipios de Ardales, Casarabonela y Casares.

Casares: Repotenciación parque eólico Los Llanos. 18.569.578 euros

Ardales: Repotenciación eólica del parque eólico Sierra de Baños. 2.502.238 euros

Casarabonela: Repotenciación eólica del parque eólico Sierra de Aguas. 3.042.252 euros

Para el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, esto demuestra la apuesta del Ejecutivo por una política energética vinculada a las energías renovables que hacen de España una potencia en este sector, mejorando y modernizando nuestra red eléctrica.

"A través de estos proyectos con la ayuda del Gobierno se garantiza una mayor eficiencia energética con una reducción del número de aerogeneradores que a su vez mejorarán su funcionamiento", ha explicado.

La propuesta de resolución provisional incluye 80 iniciativas de modernización de aerogeneradores y 69 de renovación tecnológica y ambiental de plantas hidroeléctricas de hasta 50 MW, que se repartirían por casi todo el territorio nacional. Puede consultarse aquí.

Dotada con 512 millones de euros de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una ampliación presupuestaria del 75% para satisfacer la elevada demanda, esta segunda edición refuerza la adecuación tecnológica impulsada por la primera convocatoria, en la que ya se adjudicaron 186 millones.

De este modo, se garantiza una mayor eficiencia energética con una reducción del número de aerogeneradores y con capacidad de operar en modo grid forming, tanto en el parque eólico español, como en un número significativo de centrales hidroeléctricas de pequeño tamaño.