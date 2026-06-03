La fiebre por la vivienda salta de la Costa del Sol a los pueblos: subidas históricas del precio en el interior de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de la vivienda en el interior de Málaga ha subido hasta un 40% en algunos pueblos como Riogordo en el último año. La presión inmobiliaria se traslada del litoral a municipios del interior y áreas metropolitanas, donde los precios siguen siendo más bajos pero cada vez menos. La provincia de Málaga alcanza un récord de 4.158 euros por metro cuadrado en vivienda usada, liderando el ranking andaluz. El encarecimiento se debe a la escasez de vivienda disponible, el aumento demográfico, la demanda internacional y el auge del alquiler turístico.

La fiebre inmobiliaria se extiende al interior de Málaga: pueblos con subidas de hasta el 40%

La escalada del precio de la vivienda deja de ser un fenómeno que se limite a las grandes plazas urbanas, caso de Marbella o Málaga capital, y a un momento puntual del año. La realidad de los datos estadísticos es que la presión inmobiliaria se ha extendido con fuerza al interior de la provincia, donde algunos pueblos registran ya incrementos de hasta el 40% en apenas un año.

Así vuelve a quedar confirmado tras analizar el informe publicado por el portal Idealista, que toma como punto de partida valores del pasado mes de mayo. El trabajo refleja cómo el encarecimiento de la vivienda usada comienza a consolidarse prácticamente en todo el territorio malagueño, alcanzando municipios que hasta hace pocos años funcionaban como alternativas relativamente asequibles frente al litoral.

El caso más llamativo es el de Riogordo, donde el precio medio se ha disparado un 39,7% en solo doce meses, hasta alcanzar los 1.192 euros por metro cuadrado. También destacan las fuertes subidas de Cómpeta (+26,1%), Colmenar (+25%), Chilches (+24,2%) o Antequera (+22%).

La tendencia evidencia cómo la creciente dificultad para acceder a una vivienda en la Costa del Sol y en Málaga capital está desplazando parte de la demanda hacia municipios del interior y áreas metropolitanas, donde los precios continúan siendo más bajos en términos absolutos, aunque cada vez menos.

El fenómeno afecta igualmente a localidades del entorno metropolitano de Málaga. Cártama sube un 14,5%, Alhaurín el Grande un 16,8%, Coín un 11,7% y Pizarra un 19,2%, consolidando el progresivo encarecimiento de toda la corona interior de la capital.

Mientras tanto, el litoral malagueño continúa instalado en máximos históricos. Marbella alcanza ya los 5.581 euros por metro cuadrado, Benahavís los 5.389 euros y Fuengirola supera los 4.500 euros. Estepona se sitúa en 4.307 euros, mientras Benalmádena supera los 4.100 y Torremolinos rebasa los 4.000 euros por metro cuadrado.

El estado de la provincia

En conjunto, la provincia de Málaga marca un nuevo récord al alcanzar los 4.158 euros por metro cuadrado de media en vivienda usada, tras crecer otro 11,8% interanual. La cifra sitúa al mercado malagueño muy por encima de la media andaluza y entre los más tensionados de España.

A modo de comparativa sirva decir que el precio medio de la vivienda usada en Andalucía era de 2.919 euros el metro (+18,3 %). Málaga lidera el ranking de provincias, superando con mucho a Cádiz, la segunda con el precio más elevado, con 2.340 euros el metro (+13,3%) y Sevilla, con 1.947 euros (+14,9%). La provincia más económica es Jaén, con 875 euros el metro (+5,1%).

Málaga capital también continúa encareciéndose, aunque a un ritmo algo más moderado que otros municipios emergentes. El precio medio alcanza ya los 3.755 euros por metro cuadrado tras subir un 9,6% en el último año.

El comportamiento del mercado refleja además cómo comienza a estrecharse la brecha histórica entre la costa y el interior. Municipios que tradicionalmente mantenían precios muy bajos empiezan a acercarse a niveles propios de áreas urbanas medias o destinos turísticos consolidados.

Así ocurre en localidades como Cómpeta, que ya supera los 2.000 euros por metro cuadrado, o Cártama, que se aproxima a los 2.400 euros. Incluso algunos enclaves de interior ligados al turismo residencial internacional, como Istán, registran ya valores superiores a los 4.100 euros por metro cuadrado.

Detrás de esta evolución confluyen la escasez de vivienda disponible, el crecimiento demográfico de la provincia, la presión de la demanda internacional, el auge del alquiler turístico y el desplazamiento de compradores hacia zonas más asequibles ante la imposibilidad de acceder a determinados mercados del litoral.