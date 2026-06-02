Vivir de alquiler en Málaga cuesta hoy casi el doble que hace cinco años

Archivo - Un cartel que anuncia el alquiler de una vivienda

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio del alquiler en Málaga ha subido un 80% en cinco años, alcanzando los 17,1 euros por metro cuadrado en mayo. Los municipios con los alquileres más altos son Benahavís (20,1 €/m²), Marbella (19,7 €/m²) y Estepona (19,3 €/m²). La subida de precios se extiende a toda la provincia, incluyendo municipios del interior como Coín, Alhaurín el Grande y Torre del Mar. Málaga lidera el mercado de alquiler en Andalucía, con precios un 42% superiores a la media autonómica y muy por encima del resto de provincias.

El alquiler en la provincia de Málaga continúa pulverizando registros. El precio medio ha alcanzado ya los 17,1 euros por metro cuadrado, el valor más alto de la serie histórica reciente y casi el doble del que existía hace apenas cinco años.

Según los últimos datos publicados por Idealista, en junio de 2021 el alquiler medio en la provincia se situaba en 9,5 euros por metro cuadrado. Los datos correspondientes al pasado mes de mayo alcanzan los 17,1 euros tras crecer otro 4,8% en el último año.

La subida acumulada desde entonces ronda el 80%, en un contexto marcado por la falta de oferta residencial, el auge de la vivienda turística, la presión demográfica y el creciente atractivo internacional de la Costa del Sol.

El incremento ha terminado por extenderse prácticamente a toda la provincia, aunque los valores más elevados siguen concentrándose en los grandes mercados de la Costa del Sol.

Benahavís lidera actualmente el ranking provincial con 20,1 euros por metro cuadrado, seguido muy de cerca por Marbella, con 19,7 euros, y Estepona, con 19,3 euros.

Málaga capital alcanza ya los 16,5 euros por metro cuadrado, mientras Benalmádena se sitúa en 16,6 euros.

La evolución refleja hasta qué punto el acceso a la vivienda en alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de la provincia. Hace apenas unos años, muchos municipios del interior funcionaban como alternativa relativamente asequible frente a la Costa del Sol y Málaga capital. Sin embargo, esa diferencia comienza también a estrecharse.

De hecho, algunas de las mayores subidas interanuales ya se producen fuera de los grandes núcleos turísticos. Coín encabeza actualmente el incremento provincial tras dispararse un 12,7%, mientras Alhaurín el Grande sube un 11,2% y Torre del Mar un 10,7%.

El escenario consolida a Málaga como uno de los mercados de alquiler más tensionados de España y evidencia la creciente dificultad de amplias capas de población para acceder a una vivienda en condiciones asumibles.

Comparativa en Andalucía

El mercado del alquiler en Málaga continúa ampliando distancias respecto al resto de Andalucía. Los 17,1 euros por metro cuadrado se colocan muy por encima de cualquier otro territorio andaluz y un 42% superior a la media de la comunidad autónoma.

Los últimos datos del portal Idealista sitúan el precio medio andaluz en 13,5 euros por metro cuadrado, más de 3,5 euros y medio por debajo de Málaga, que consolida así un mercado inmobiliario prácticamente diferenciado dentro del conjunto regional.

La brecha resulta todavía más evidente al comparar Málaga con el resto de provincias. Sevilla alcanza los 12 euros por metro cuadrado, Granada se sitúa en 10,2 euros y Cádiz en 11,2 euros. Incluso provincias con fuerte presión turística, como Cádiz, quedan muy lejos de los niveles malagueños.

Aunque otras provincias andaluzas registran actualmente incrementos porcentuales superiores, los precios absolutos siguen mostrando una enorme diferencia. Jaén lidera las subidas interanuales con un 9,9%, seguida de Cádiz (+8,8%) y Sevilla (+7,1%), pero todas ellas permanecen muy lejos de los valores de Málaga.

La provincia malagueña prácticamente duplica ya los precios de Jaén, donde el alquiler medio se sitúa en apenas 7 euros por metro cuadrado. También supera ampliamente a Almería (8,8 euros), Córdoba (9 euros) o Huelva (9,9 euros).