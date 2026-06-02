El terral dispara el calor en Málaga: la provincia, uno de los puntos más calurosos de Andalucía con más de 38 grados

Imagen de archivo de dos personas soportando las altas temperaturas por las calles de Málaga. Álex Zea / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El terral ha provocado un fuerte aumento de las temperaturas en Málaga, superando los 38 grados en varios puntos de la provincia. Vélez-Málaga registró la temperatura más alta, con 38,4 grados a las 17:00 horas, seguida del Aeropuerto de Málaga con 37,8 grados y Torremolinos con 37,7 grados. La AEMET mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas desde las 14:00 hasta las 20:00 horas en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía. Se prevé que las máximas puedan rondar los 37 grados e incluso alcanzar los 39 en algunas comarcas; el terral podría continuar el jueves, aunque con menos intensidad.

El calor ha entrado por la puerta grande en la provincia de Málaga. Este martes, tal y como predijo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha llegado el terral a la Costa del Sol y ha disparado las temperaturas.

La subida de las temperaturas ha sido tal que la provincia ha registrado algunas de las temperaturas más altas de la jornada en Andalucía. En concreto, Vélez-Málaga ha sido el municipio en el que más calor ha hecho, ya que a las 17.00 horas han llegado a los 38,4 grados.

De cerca le han seguido el Aeropuerto de Málaga que a las 15.50 horas ha alcanzado los 37,8 grados, según los datos que maneja la Aemet.

Asimismo, en Torremolinos han llegado a los 37,7 grados a las 16.40 horas; en el Centro Meteorológico de Málaga han alcanzado los 37 grados a las 15.10 horas; en Coín se han registrado 36,8 horas a las 15.20 horas; y en Álora han estado a 34,5 grados a las 15.40 horas.

Alerta amarilla por altas temperaturas

La alerta amarilla por altas temperaturas que activa este martes la AEMET comenzó a las 14.00 horas y se mantendrá hasta las 20.00 horas, tanto en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y Málaga capital como en la Axarquía.

Los expertos estiman que las máximas rondarán los 37 grados, pero puntualmente se podrían alcanzar los 39 grados en las comarcas mencionadas.

El terral, aunque probablemente con temperaturas inferiores a las de mañana, también puede estar presente el jueves.