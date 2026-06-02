Así es el nuevo puente colgante del Caminito del Rey, el más largo de España con 110 metros

Las claves

Las claves Generado con IA El Caminito del Rey inaugura el 9 de junio un puente colgante de 110 metros, el más largo de España en su categoría. La nueva pasarela, situada a 50 metros de altura, permitirá evitar un tramo escarpado del recorrido y cuenta con avanzados sistemas de seguridad. El proyecto ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros y se apoya en estudios geológicos de las universidades de Granada y Jaén. Desde su reapertura en 2015, el Caminito del Rey ha atraído a más de 3,3 millones de visitantes y ha generado 64,1 millones de euros de impacto económico en 2024.

El Caminito del Rey incorporará a partir del próximo 10 de junio un nuevo gran reclamo turístico: un puente colgante de 110 metros de longitud que se convertirá en el más largo de estas características en España y que promete elevar la experiencia de los visitantes en este enclave natural de la provincia de Málaga.

La nueva pasarela, que abrirá al público un día después de su inauguración oficial, el 9 de junio, ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros financiados con fondos propios generados por la explotación del propio Caminito del Rey, conforme al canon de concesión.

La actuación ha sido anunciada por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien ha destacado que esta infraestructura permitirá “vivir una experiencia muy especial” en un recorrido que cada año atrae a cerca de 330.000 visitantes.

El nuevo puente está situado en el tramo final del recorrido, en la zona próxima al puente de hierro del antiguo ferrocarril y el túnel de El Chorro, y alcanza una altura máxima de 50 metros sobre el terreno. Tendrá una anchura de paso de 1,2 metros y estará construido con piso metálico tipo tramex y barandillas de cable de acero con malla de protección.

La estructura, con un peso aproximado de 17 toneladas y una masa total cercana a las 38, se completa con la construcción de unos 300 metros de nuevos senderos y la incorporación de sistemas de seguridad, fibra óptica, cámaras de vigilancia y una caseta de control.

Con esta nueva alternativa, los visitantes podrán evitar un tramo de casi un kilómetro de descenso por zonas más escarpadas, aunque el itinerario tradicional seguirá estando disponible para quienes prefieran recorrerlo.

El proyecto se ha diseñado a partir de un estudio geológico elaborado por las universidades de Granada y Jaén, que recomendaba habilitar una vía alternativa en este punto del recorrido para mejorar la seguridad.

Impacto del Caminito del Rey

Desde su reapertura en 2015, el Caminito del Rey se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, con más de 3,3 millones de visitantes acumulados y un fuerte impacto en los municipios de su entorno: Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Abdalajís.

Según datos de la Diputación, la actividad turística vinculada al Caminito ha generado alrededor de 685 empleos directos e indirectos y un impacto económico de 64,1 millones de euros en 2024. Además, el número de plazas de alojamiento en la zona se ha duplicado en la última década, pasando de 4.204 a más de 8.000.

El perfil del visitante es mayoritariamente internacional, con más de la mitad de turistas extranjeros, una estancia media de 3,1 días y un gasto diario superior a los 90 euros, lo que ha contribuido a consolidar el Caminito del Rey como uno de los grandes motores del turismo de interior en Andalucía.