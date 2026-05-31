Muere un anciano de 75 años en el incendio de una vivienda en Casabermeja (Málaga)

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Las claves Generado con IA Un hombre de 75 años ha fallecido en el incendio de una vivienda en Casabermeja, Málaga. El incendio se produjo en una casa de dos plantas en el paraje Los Portales, sobre las 18:00 horas. Bomberos de Colmenar y Antequera acudieron al lugar y hallaron a la víctima tras colapsar el techo. La pareja del fallecido logró salir de la vivienda y salvar su vida, según los servicios de emergencias.

Un hombre de 75 años de edad ha muerto en el incendio de una vivienda registrado el sábado en la localidad malagueña de Casabermeja, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se produjo en una vivienda de un diseminado ubicado en el paraje Los Portales sobre las 18:00 horas, cuando el centro de coordinación recibió el aviso de vecinos que alertaron que había una casa de dos plantas en llamas.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga de los parques de Colmenar y Antequera para proceder a la extinción del inmueble. Al acceder, tras colapsar el techo, hallaron a la víctima en el interior fallecida.

En el siniestro intervinieron también efectivos de Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. Al parecer, la pareja del hombre sí pudo salir de la casa y salvó la vida.