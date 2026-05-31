La Guardia Civil investiga los disparos de un motorista contra una vivienda en Cuevas Bajas (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista efectuó varios disparos contra una vivienda en la calle Miguel Hernández de Cuevas Bajas (Málaga) la mañana del domingo. El incidente fue captado por la cámara de seguridad de una casa contigua, mostrando al motorista disparando en movimiento a alta velocidad. La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de varios casquillos de bala en la zona, aunque aún no hay detenidos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer un suceso ocurrido este domingo en Cuevas Bajas (Málaga), donde un motorista habría efectuado varios disparos contra una vivienda de la calle Miguel Hernández.

El aviso llegó al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía a las 7.15 horas, a través de una llamada del 061 que alertaba del hallazgo de varios casquillos de bala sobre el asfalto de la citada vía. La sala de coordinación envió a la zona a la Guardia Civil, que ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga la apertura de la investigación.

Según fuentes cercanas al caso, los disparos los habría realizado un motorista contra una de las viviendas de la calle. El suceso quedó grabado por la cámara de seguridad de una casa contigua, que captó las imágenes unos minutos antes de las siete de la mañana: en ellas se ve al conductor de la moto pasar a gran velocidad mientras disparaba en movimiento.

Por el momento, las pesquisas continúan abiertas y no se ha practicado ninguna detención. La investigación se encuentra en una fase inicial y la Guardia Civil sigue recabando información para esclarecer lo ocurrido.