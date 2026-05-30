Presos de Archidona pegaron a 'Dinamita Montilla' antes del juicio por la muerte de un joven en los Montes de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla', fue agredido por otros presos en Archidona antes de su juicio por el asesinato de un joven en los Montes de Málaga. Jurado Montilla acumula ya cinco crímenes atribuidos y tiene una sexta causa abierta por la muerte de Ester Estepa, cuyos restos aparecieron en Gandía en 2024. La condena por el crimen del joven David se apoyó en pruebas forenses y genéticas, incluyendo el análisis de ADN de una cremallera de la mochila de la víctima. El jurado popular declaró culpable a Jurado Montilla de asesinato, robo con violencia y tenencia ilícita de armas, y la fiscalía pide 26 años de prisión mientras la acusación particular eleva la petición a 31 años.

José Jurado Montilla, 'Dinamita Montilla', llegó al banquillo de la Audiencia Provincial de Málaga el pasado lunes con una condena ya escrita en el rostro. Antes incluso de que arrancara la vista oral y el jurado popular deliberara, otros reclusos de la prisión de Archidona habían dictado su propio veredicto a golpes. Fuentes penitenciarias confirman que varios presos del módulo 2 fueron a por él en los días previos al juicio. La agresión fue lo bastante seria como para que la dirección del centro ordenara su traslado inmediato a un módulo de aislamiento.

El rostro de Jurado en la primera mañana del proceso ya daba algunas pistas de lo ocurrido, con algunas zonas de la cara amorotonadas. En los centros penitenciarios, la reputación precede a los presos. Y la de Jurado Montilla, de 66 años, es tan conocida dentro de los muros de Archidona como fuera de ellos.

Con el de David, le constan cinco crímenes atribuidos. Antes de él llegaron cuatro condenas firmes por homicidios cometidos entre 1985 y 1987 en la provincia de Málaga (con las que cumplió 30 años de cárcel de los 120 que le pedían) y, además, tiene una sexta causa abierta por la desaparición y muerte de Ester Estepa, una sevillana de 42 años cuyos restos aparecieron en Gandía en junio de 2024.

El caso al que Jurado se ha enfrentado esta semana en el juicio llevaba dos años esperándole. En agosto de 2022, David, un joven de 21 años, fue hallado muerto en una parcela familiar en los Montes de Málaga. Había ido a recoger algarrobas. Lo encontraron con un disparo en la cabeza. La investigación se encalló durante meses: no había testigos, no había móvil aparente, no había sospechoso en la mente de los investigadores.

Fue la Policía Científica la que abrió una nueva vía casi dos años después. En la pestaña de la cremallera de la mochila de la víctima se encontró una mezcla de perfiles genéticos. Los investigadores aplicaron una técnica de amplificación centrada en el cromosoma Y, lo que les permitió reconstruir un árbol genealógico que se remontaba hasta 1871.

Pasando por el tatarabuelo, el abuelo y el padre del sospechoso, el árbol terminó apuntando a un nombre: José Jurado Montilla. Un hombre que, en algún momento de su vida, había cambiado su nombre legal, dificultando deliberadamente el rastreo documental.

La pista digital completó el trabajo. Jurado se describía en redes sociales como 'un aventurero' y documentaba sus viajes por España en Tik Tok. Esa presencia digital, acabó siendo su perdición. Fue detenido el 16 de mayo de 2024 en un bar de Valdebótoa, en Badajoz, a escasos kilómetros de la frontera portuguesa. Estaba a punto de cruzar a Portugal, pero como grababa todo lo que hacía, no puso difícil a los investigadores acabar localizándolo.

Durante el juicio, 'Dinamita Montilla' negó la mayor. Aseguró no haber matado a David, no haber estado en la zona, y atribuyó su procesamiento a 'un montaje' relacionado con sus críticas en redes sociales contra los políticos y la monarquía. "Ese es el único delito que cometí", dijo ante el tribunal.

Sin embargo, los forenses relataron otra historia. La autopsia determinó que David trató de defenderse de manera instintiva levantando el brazo izquierdo, donde recibió un primer impacto, antes de que el acusado efectuara un disparo final a la cabeza. Según el jurado popular, Jurado había llegado a la parcela portando una escopeta, entabló una breve conversación con el joven y, tras alejarse, volvió sobre sus pasos. Se aseguró de que David estaba solo y sin posibilidad de auxilio. Entonces disparó. Después, le robó las pertenencias.

El jurado popular le declaró culpable de asesinato, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Los propios jurados se opusieron expresamente a cualquier medida de indulto o revisión de condena. El fiscal mantiene su petición de 26 años de prisión en total. La acusación particular, que representa a la familia de David, eleva esa cifra a 31 años, reclamando 25 de ellos específicamente por el asesinato. Será el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado quien fije la condena definitiva. La defensa ya ha anunciado que recurrirá el veredicto.