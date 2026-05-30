El Kanka convierte Málaga en un escenario: la ciudad se llena de sorpresas gratuitas antes de sus seis noches en el Cervantes

Una imagen de El Kanka en el mercado con Elisa Pérez de Siles y un vecino.

Las claves

Las claves Generado con IA El Kanka celebra seis noches de conciertos en el Teatro Cervantes de Málaga con múltiples actividades gratuitas en la ciudad. El artista realizará tres sorpresas musicales en los barrios Parque del Oeste, El Palo y Teatinos el sábado por la tarde. Se han organizado sorteos de entradas dobles y cestas en mercados municipales, además de iniciativas para apoyar el comercio local. Del 1 al 14 de junio, más de 40 bares y comercios del centro participan en una ruta con regalos para quienes reúnan 12 pegatinas tras consumir o comprar.

El Kanka siempre dice que está orgulloso de ser malagueño y, por ello, ha hecho de su ciudad una gran fiesta para celebrar las seis noches que le esperan en el Teatro Cervantes los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio. Este mismo sábado, el artista ha anunciado que realizará tres sorpresas por tres barrios de la ciudad a lo largo de la tarde: a las 18.30 h en el Parque del Oeste, junto al Parque Mediterráneo, el barrio que le ha visto crecer; a las 19.45 h en El Palo, en la calle Quitapenas, junto a La Maruchi; y a las 21.00 h en Teatinos, en la calle Franz Kafka.

Tres citas, gratuitas y abiertas a todo el que se acerque y de las que por el momento no hay muchos detalles dan el pistoletazo de salida a unos días de celebración en los que el cantante hará de Málaga su propio escenario.

El Kanka se encuentra presentando La Calma, su séptimo trabajo discográfico. Y el público está completamente loco de disfrutar de la obra en directo. Tres de las seis noches ya están agotadas, algo que, según ha manifestado en sus redes sociales, hace muy feliz al artista quien, además, encabeza una batería de acciones por la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, entidades y asociaciones, bajo el lema #6veceselkanka.

Las sorpresas se están desvelando en la web y las redes sociales del artista.

Seis teloneros para seis noches: #Los6delKanka fue la primera iniciativa anunciada. Se trata de una convocatoria con el Área de Juventud del Ayuntamiento para encontrar a seis artistas musicales que abran como teloneros cada una de las seis veladas en el Cervantes.

Los doce finalistas, anunciados el 21 de mayo a través de las redes del propio Kanka y del Área de Juventud, actuarán el 1 de junio en La Caja Blanca; una jornada de la que saldrán los seis nombres ganadores y en la que estará presente el artista.

Música en el mercado: El Kanka es un fiel defensor del comercio local y de la mano del Área de Comercio, ha organizado varias acciones que buscan darle impulso, sobre todo, a los clásicos mercados municipales.

Por un lado, quien realice un gasto mínimo de 10 euros en el mercado de Huelin, podrá llevarse una cesta valorada en 100 euros de productos que pueden comprarse allí mismo. El sorteo será el día 13.

Además, en 5 mercados municipales de Málaga se sortearán cinco entradas dobles, una por mercado, para uno de los conciertos de El Kanka en el Teatro Cervantes (en Huelin para el lunes 8 de junio, en El Carmen para el martes 9, en Salamanca para el miércoles 10, en El Palo para el viernes 12 y en Bailén para el sábado 13); y en la web yocomproenmalaga.com se sortearán dos entradas dobles más para el domingo 14 de junio. En total, se sortearán 7 entradas dobles.

Los mercados de Salamanca, El Carmen y Huelin lucen en estos días previos a los conciertos, además, vinilos y frases de las canciones de El Kanka, con códigos QR para escuchar sus temas.

Por si todo esto fuera poco, los días 6 y 13 de junio, de 11.00 a 13.00 h, habrá un micro abierto en el Mercado de Bailén. Quien quiera podrá subirse al escenario para cantar su propia versión de una canción del malagueño y otra de libre elección.

Además, en el marco de todas estas acciones malaguitas habrá una ruta de bares y comercios por el centro histórico. Del 1 al 14 de junio, más de 40 comercios y bares del centro histórico participan en una ruta y se identifican con un cartel en la puerta: "Aquí suena El Kanka".

Quien realice una compra o consumición en ellos recibirá un pasaporte en el que el comerciante le pondrá una pegatina; al reunir 12 pegatinas antes del 15 de junio, se obtendrán regalos. La iniciativa se desarrolla junto a la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Cervezas Victoria.