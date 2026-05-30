EMASA solventa la avería de Guadalmar que provocó un vertido puntual al mar

Las claves

Las claves Generado con IA EMASA ha reparado una avería en una tubería de saneamiento en Guadalmar que causó un vertido puntual al mar. La estación de bombeo de aguas residuales de Guadalmar ha recuperado la normalidad y el vertido al mar ha sido suspendido. El Ayuntamiento mantiene señalizada la zona de Arraijanal, en la playa del Campo de Golf, como no autorizada para el baño hasta conocer los resultados de las analíticas del agua. La avería fue ocasionada por la rotura de una pieza de encaje de una ventosa en una conducción de 700 milímetros de diámetro.

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) ha completado este sábado la reparación de la avería detectada el viernes en una tubería de la red de saneamiento a la altura de Guadalmar, en el distrito de Churriana. La incidencia fue provocada por la rotura de una pieza de encaje de una ventosa.

Una vez finalizados los trabajos, la estación de bombeo de aguas residuales de Guadalmar ha recuperado la normalidad y vuelve a impulsar el caudal hasta la estación depuradora del Guadalhorce. De este modo, ha quedado suspendido el vertido puntual que se había realizado mar adentro a través de un emisario submarino de 475 metros de longitud mientras duró la reparación.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento mantiene señalizada la zona de Arraijanal, en la playa del Campo de Golf, como área de baño no autorizada. Esta limitación seguirá vigente hasta que se conozcan los resultados de las analíticas del agua. Emasa ha informado de la incidencia a la Junta de Andalucía desde el primer momento.

La avería fue detectada en la tarde del viernes tras registrarse una caída de presión en la conducción que conecta con la estación de bombeo de Guadalmar. Los equipos técnicos iniciaron entonces las labores de localización del problema y, posteriormente, su reparación.

Según ha detallado Emasa, la rotura afectó a la pieza de encaje de una ventosa instalada en esta conducción, de 700 milímetros de diámetro. Para ejecutar los trabajos fue necesario paralizar temporalmente la estación de bombeo, una actuación contemplada en el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, que establece la obligación de adoptar todas las medidas posibles para minimizar el impacto ambiental de una descarga accidental.