Declarado un incendio forestal en Almáchar (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Se ha declarado un incendio forestal en el municipio de Almáchar, Málaga. El Plan INFOCA ha desplegado un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes medioambientales y un helicóptero ligero para combatir el fuego. La columna de humo es visible desde la carretera MA-3114, cerca de El Borge, afectando una ladera con vegetación, cultivos y edificaciones cercanas.

El Plan INFOCA ha informado este sábado de un incendio forestal declarado en el término municipal de Almáchar, en la provincia de Málaga. El dispositivo lo ha dado a conocer a través de su cuenta oficial de X.

Para trabajar sobre el terreno se ha activado un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales, además de un helicóptero ligero.

La imagen aérea difundida por el dispositivo, captada a las 12:18 horas del 30 de mayo en la zona de la carretera MA-3114, a la altura de El Borge, muestra una densa columna de humo sobre una ladera con vegetación y cultivos, con focos de fuego entre el arbolado y varias edificaciones cerca del perímetro afectado.

🔴 DECLARADO #IFAlmáchar (#Málaga).



MEDIOS ACTIVADOS:

👨🚒 1 grupo de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones, 2 agentes medioambientales

🚁 1 ligero pic.twitter.com/quCs627qgQ — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) May 30, 2026

Noticia en actualización

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