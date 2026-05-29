Varapalo judicial para la Junta: el Supremo tumba definitivamente la depuradora norte de Málaga

Los terrenos de la Vega de Mestanza, donde se construirá la EDAR Norte de Málaga. Junta de Andalucía

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Las claves Generado con IA El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía, anulando definitivamente el proyecto de la depuradora norte de Málaga en la Vega de Mestanza. La sentencia ratifica el fallo del TSJA que paralizó las obras y dio la razón a los vecinos, cerrando la vía judicial para esta infraestructura. La Junta de Andalucía deberá modificar sustancialmente la ubicación planteada para la Edar Norte si quiere retomarla. El proyecto original preveía ocupar 128.000 m² de forma permanente y tratar hasta 125.000 m³ diarios de aguas residuales en el futuro.

Varapalo extraordinario para la Junta de Andalucía y su apuesta por construir la depuradora norte de Málaga.

Tras varios reveses judiciales, la Administración regional se ha topado de lleno con la negativa del Tribunal Supremo a aceptar el recurso de casación presentado contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba la operación planificada en la Vega de Mestanza.

Así lo han dado a conocer este viernes los vecinos afectados, que desde hace años vienen pugnando en los tribunales. "La Vega se ha salvado", indican.

El pronunciamiento del Alto Tribunal cierra definitivamente la vía judicial y convierte en firme el fallo que paralizó una de las mayores infraestructuras hidráulicas de la provincia, que fue adjudicada a Sando hace ahora casi cinco años por 104 millones de euros (IVA incluido).

El Supremo concluye que el recurso presentado por la Junta carece de interés casacional objetivo, al no justificar suficientemente la relevancia general del caso ni la necesidad de un pronunciamiento del alto tribunal.

Al tiempo, considera que la Administración autonómica buscaba en realidad una resolución específica para este litigio concreto, algo incompatible con el actual sistema de recursos de casación.

La resolución ratifica el fallo del TSJA de junio de 2025, que dio la razón a los vecinos de la Vega de Mestanza y ordenó la paralización de las obras cuando acababan de comenzar.

La reacción en el seno del Gobierno andaluz no se ha hecho esperar. Fuentes del Ejecutivo andaluz indican que la intención ahora es la de leer "con detenimiento lo que haya dicho el tribunal” y a partir de ese momento los técnicos se pondrán a trabajar "para que Málaga pueda tener cuanto antes la depuradora que precisa".

A la espera de conocer cuál es el camino que toma la Junta, parece claro que tendrá que haber una modificación sustancial del emplazamiento que fue elegido años atrás para poder construir la Edar Norte.

El plan original suponía la ocupación permanente de unos 128.000 metros cuadrados, a los que sumar 60.264 metros de servidumbre y 314.543 metros de ocupación temporal.

La Edar Norte fue diseñada con capacidad para tratar un caudal medio diario de 75.000 m3/día y 125.000 m3/día a futuro. El plan de intervención recogía actuaciones en la actual planta del Guadalhorce, incluyendo una nueva estación de bombeo e impulsión que permitirá descargar hasta 37.000 m3/día de la EDAR Guadalhorce a la nueva instalación.