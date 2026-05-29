Ya es oficial: el verano se adelanta y la Aemet advierte de una subida de las temperaturas este fin de semana en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Aemet advierte de un adelanto del verano en Málaga, con temperaturas propias de la estación. Este fin de semana, en zonas del interior de la provincia, los termómetros podrían alcanzar hasta 36 grados. En la costa, las máximas rondarán los 30 grados, mientras que en municipios como Coín se prevén máximas de hasta 37 grados. A mitad de la próxima semana se espera un descenso significativo de temperaturas, aunque podría haber un episodio de terral con picos de hasta 37 grados.

El calor lleva unos días presente en la provincia de Málaga y este fin de semana no iba a ser menos. Estos próximos días en algunos puntos del interior los termómetros podrían llegar a alcanzar los 35, casi los 36 grados.

Por tanto, este fin de semana Málaga va a tener unos días totalmente estivales “con temperaturas propias de pleno verano”, según ha explicado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco a este periódico.

De esta manera, en el litoral se esperan máximas de unos 30 grados con unas mínimas por encima de los 20. En cambio, en el interior podrían llegar a alcanzar los 35 grados de máxima y los 20 de mínima.

Así, por municipios, en la capital se esperan entre 29 y 31 grados este fin de semana. En Rincón de la Victoria entre 29 y 30 grados. En Marbella entre 27 y 28 grados. En Coín entre 35 y 37 grados. En Antequera entre 34 y 36 grados y en Ronda hasta 34 grados.

De cara a la próxima semana, “habrá una bajada a mitad de semana de temperaturas bastante significativas en la península y, por tanto, también en muchos puntos del interior de la provincia”.

Como resultado, debido a la entrada de una masa de aire del norte, habrá un episodio de terral en Málaga hacia el martes. “Podríamos llegar a los 36-37 grados. Es todavía una posibilidad, pero sí que está ahí en ciernes. Veremos si se concreta finalmente y qué día exactamente”, añade.