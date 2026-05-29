Al menos un centro escolar de Málaga resultó afectado por el presunto hackeo que puso a Bad Bunny en las pizarras digitales

Las claves

Las claves Generado con IA Un colegio de Málaga fue afectado por un presunto hackeo que hizo sonar una canción de Bad Bunny en su pizarra digital. El incidente ocurrió de manera simultánea en varios centros educativos andaluces y se repitió al día siguiente a la misma hora. Se investiga si el suceso fue un ataque informático externo o un error de administración durante pruebas remotas del sistema centralizado de pizarras. La canción reproducida fue "Debí tirar más fotos" y en la pantalla apareció el mensaje "a petición de Irene", cuya identidad sigue siendo desconocida.

Imaginen la escena. Diez de la mañana en el aula de un colegio malagueño. Los alumnos, pendientes al profesor, que explicaba alguna lección en la pizarra digital... y, de golpe y porrazo, esta se apaga para que empiece a sonar, durante unos segundos, reguetón. Concretamente Bad Bunny, el cantante que está arrasando este mes en España con más de una decena de conciertos programados en Madrid y Barcelona.

Parece de película, pero es totalmente real. Todo sucedió este jueves y no fue hasta la hora de la salida cuando la comunidad educativa conoció que el mismo incidente se reprodujo de forma simultánea en centros educativos de varias provincias andaluzas. Un hecho que ha vuelto a repetirse este viernes, también a las diez de la mañana, según explican fuentes consultadas.

Aunque todo llevaba a pensar que fuera la broma de algún alumno listillo que conectara su móvil a la pizarra, pocos entienden qué ha pasado realmente. Al parecer, alguien, de algún modo, habría tomado el control remoto de las pizarras electrónicas de la red educativa de la Junta de Andalucía para reproducir la canción Debí tirar más fotos, del disco del momento del artista puertorriqueño.

Junto a la canción, las pizarras mostraban ese enigmático mensaje: "a petición de Irene". ¿Quién es Irene? ¿Una alumna? ¿Una broma interna? Por ahora, nadie lo sabe. O al menos nadie lo ha confirmado oficialmente.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado el incidente y ha asegurado que la inspección educativa está investigando lo ocurrido. Las dos hipótesis sobre la mesa son bien distintas en gravedad: un ataque informático externo —un hackeo— o simplemente el error de algún administrador del sistema que estaba haciendo pruebas en remoto.

Así, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad de Málaga, han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que en la provincia solo tienen constancia de que este hackeo ha afectado solo a un centro.

Los técnicos analizan los registros del sistema, que se gestiona de forma centralizada mediante control a distancia. Esa centralización, precisamente, explicaría cómo el incidente pudo afectar a tantos centros a la vez. Si alguien con acceso global al sistema lanza un comando, las pantallas de media Andalucía obedecen al unísono.

En los centros afectados, la reacción inicial de los docentes fue de perplejidad. Alberto, profesor en Jerez de la Frontera, fue uno de los docentes sorprendidos por la irrupción musical. "Hoy, alrededor de las diez de la mañana, ha empezado a reproducirse en la pizarra Bad Bunny", contó en X. Su primera reacción fue de escepticismo cuando los alumnos le dijeron que había sido "una mosca que se había posado": pensó que se estaban quedando con él. Fue al comprobar que el fenómeno se había repetido en otros centros cuando entendió que algo más gordo estaba pasando. Una joven estudiante andaluza también ha hablado del tema en esta red social: "Lo de que ayer sonara Bad Bunny en la pizarra de clase... me cagué del susto".

La coincidencia, en todo caso, no puede ser más oportuna para Bad Bunny: el artista lleva días llenando estadios en España con su gira, y su nombre lleva días en todas las conversaciones. Si fue publicidad, fue la más barata y efectiva de su carrera. Si fue un hackeo, el atacante tiene, al menos, mucho flow musical.