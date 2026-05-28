Málaga, entre las provincias protagonistas de una macrooperación antiyihadista de la Policía Nacional

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha realizado una macrooperación antiyihadista con al menos diez detenidos. Málaga es una de las provincias donde se han practicado arrestos, junto a Alicante, Barcelona, Murcia y Madrid. La operación fue llevada a cabo por agentes de la Comisaría General de Información. Los arrestados comparecerán este viernes ante la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional ha incluido Málaga entre las provincias donde ha practicado detenciones en una macrooperación antiyihadista que se ha saldado con al menos diez arrestados en total. No ha trascendido cuántos han sido arrestados en la Costa del Sol.

La operación, llevada a cabo por agentes de la Comisaría General de Información, se ha desplegado simultáneamente en Málaga, Alicante, Barcelona, Murcia y Madrid, según fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE.

Las mismas fuentes no han facilitado más detalles.

Los detenidos pasarán este viernes a disposición judicial ante la Audiencia Nacional.

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