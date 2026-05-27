La ruta clandestina de Cuba a Málaga: así operaba la red de tráfico de personas desmantelada por la Policía

Vídeo de la operación de la Policía Nacional contra una red de tráfico de personas.

Las claves

Las claves Generado con IA Desarticulada una red de tráfico de personas que facilitaba la entrada ilegal de cubanos en España a través de una compleja ruta migratoria por Europa. Ocho personas han sido detenidas, principalmente en Málaga, por delitos de organización criminal, inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales. La organización cobraba unos 3.000 euros por migrante e implicaba viajes desde Cuba a Belgrado, seguidos de trayectos por carretera hasta España, en condiciones precarias y de vulnerabilidad. El grupo utilizaba métodos como la falsa denuncia de pérdida de pasaporte para ocultar la ruta y facilitar la solicitud de asilo en España, moviendo más de 380.000 euros en pagos.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación desarrollada junto a Europol y la Policía de Serbia, han desarticulado una organización criminal asentada en España y en el país balcánico que presuntamente se dedicaba al tráfico ilegal de personas desde Cuba hasta territorio español utilizando una compleja ruta migratoria por Europa.

La investigación se ha saldado con ocho detenidos —siete en la provincia de Málaga y uno en Zamora—, entre ellos dos considerados responsables de la trama. A los arrestados se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Según la investigación, la red habría facilitado desde 2021 la entrada clandestina en España de al menos 40 ciudadanos cubanos a cambio de pagos cercanos a los 3.000 euros por persona.

La organización captaba a los migrantes en Cuba ofreciéndoles un paquete denominado "bolsa de viaje", que incluía billetes de avión, seguros médicos, reservas hoteleras y cartas de invitación para facilitar su salida del país.

El viaje comenzaba con vuelos hasta Belgrado, donde los migrantes eran recibidos por miembros de la red asentados en territorio serbio. Desde allí iniciaban un largo recorrido por carretera atravesando Macedonia del Norte, Grecia, Italia y Francia hasta llegar finalmente a España.

Los investigadores sostienen que el objetivo final era que los migrantes se establecieran en territorio español y solicitasen protección internacional, eludiendo los controles y la normativa europea sobre entrada y estancia de extranjeros.

Abandonados en ruta y hacinados

La Policía ha constatado situaciones de extrema vulnerabilidad durante el trayecto. Según las pesquisas, algunos migrantes eran abandonados por la organización en Macedonia del Norte, incluso cuando viajaban con menores de edad, sin alimentos, sin medios de comunicación y sin condiciones mínimas de higiene.

La rama serbia del entramado disponía de pisos de seguridad y establecimientos donde los migrantes eran hacinados en condiciones precarias y, presuntamente, sometidos a amenazas que limitaban su libertad de movimientos.

Ya en España, la estructura asentada principalmente en la provincia de Málaga se encargaba de culminar el proceso. Muchos de los migrantes eran trasladados a municipios como Torremolinos o Alhaurín de la Torre, donde recibían instrucciones para intentar regularizar su situación administrativa.

Uno de los métodos utilizados por la organización consistía en recomendar a los migrantes denunciar la supuesta pérdida de sus pasaportes antes de solicitar asilo o refugio en España.

Con ello pretendían eliminar cualquier rastro documental de la ruta seguida desde Serbia y evitar que las autoridades detectasen su entrada irregular en Europa mediante los sellos fronterizos estampados en los documentos originales.

Tras obtener nuevos pasaportes, los migrantes aseguraban durante las entrevistas de asilo haber llegado recientemente a España para tratar de acogerse a la protección internacional.

Más de 380.000 euros movidos

La investigación económica ha permitido detectar un complejo sistema de pagos mediante cuentas españolas y extranjeras, empresas de envío de dinero, aplicaciones móviles e incluso criptomonedas, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.

Los agentes analizaron 2.252 envíos vinculados a los investigados en España, con un movimiento total de 380.775 euros.

En el operativo final se practicaron cuatro registros domiciliarios y una inspección en un establecimiento hostelero de la provincia de Málaga. Los agentes intervinieron 9.070 euros y 7.120 pesos cubanos en efectivo, dos armas simuladas, 24 tarjetas bancarias, teléfonos móviles y abundante documentación. Además, se acordó el bloqueo y embargo de 28 cuentas y productos bancarios.

Las detenciones se llevaron a cabo en Torremolinos (seis arrestos), Alhaurín de la Torre (uno) y Zamora (uno). La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.