'Dinamita Montilla', a juicio por el crimen de Los Montes de Málaga: la Fiscalía pide 26 años de cárcel

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Las claves Generado con IA José J.M., alias 'Dinamita Montilla', será juzgado por el asesinato de un joven en Los Montes de Málaga en agosto de 2022 para robarle. La Fiscalía solicita 26 años de cárcel para el acusado, quien presuntamente disparó dos veces a la víctima y robó objetos valorados en apenas 200 euros. El acusado fue identificado gracias a vestigios biológicos hallados en la mochila de la víctima y a vídeos que subía a TikTok. Además de este caso, 'Dinamita Montilla' ya fue condenado por cuatro homicidios en los años 80 y es investigado por la desaparición de una mujer en 2023.

Un jurado popular comenzará a juzgar este lunes a José J.M., conocido como 'Dinamita Montilla', acusado de asesinar a David, un joven en Los Montes de Málaga en agosto de 2022 para robarle. La Fiscalía malagueña reclama para él una pena de 26 años de cárcel.

La vista oral se prolongará hasta el 29 de mayo, fecha en la que se espera conocer el veredicto. Durante las sesiones declararán testigos, agentes de la Policía Nacional, peritos de distintos servicios policiales y médicos forenses, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2022 en la zona conocida como Los Ciegos, cerca de una casa de apero perteneciente a la familia del joven, quien había acudido al lugar a recoger algarrobas. La investigación, que se apoyó en novedosos procedimientos de la Policía Científica, permitió rastrear los vestigios biológicos que el presunto homicida dejó en el escenario del crimen. Casi dos años después, en mayo de 2024, ese minucioso trabajo policial culminó con la detención del sospechoso, un hombre de 63 años, en Badajoz.

El ministerio fiscal le atribuye un delito de asesinato en concurso con otro de robo con violencia, por los que solicita 25 años de cárcel, además de un año adicional por tenencia ilícita de armas.

Según las conclusiones iniciales de la acusación, el procesado llegó a la parcela familiar armado con una escopeta y mantuvo una breve conversación con el joven antes de que este se dirigiera hacia los algarrobos. Una vez allí, la víctima se vio sorprendida por la presencia del acusado, que la había seguido hasta el lugar. Tras asegurarse de la situación de soledad y desamparo del joven, y con la intención de acabar con su vida y obtener una ganancia ilícita, el acusado le disparó de forma inesperada en el cuello, sin darle posibilidad alguna de defenderse. Cuando la víctima cayó al suelo, presuntamente le disparó una segunda vez, esta en la cabeza, lo que causó su muerte. Después dio la vuelta al cadáver y abrió la mochila tirando de la cremallera para llevarse lo que pudiera tener valor, unos efectos tasados en apenas 200 euros.

Fueron precisamente unos vestigios biológicos hallados en esa cremallera los que marcaron la línea de investigación. El análisis genético, cruzado con las bases de datos de muestras de ADN tomadas a personas detenidas, identificó un perfil que no guardaba relación directa con los hechos pero que condujo hasta un pariente del verdadero implicado. Los investigadores también se sirvieron de vídeos que el propio acusado subía a TikTok para localizarlo y proceder a su detención.

Además de la pena de prisión, el fiscal pide que se le prohíba residir o acudir a los municipios donde viven los familiares de la víctima, así como comunicarse con ellos, por un periodo que supere en diez años el de la condena. En concepto de daño moral, reclama una indemnización de 99.800 euros para cada uno de los padres y de 28.500 euros para la hermana del fallecido.

Este sería el quinto crimen atribuido a 'Dinamita Montilla'. El acusado ya fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios cometidos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987, aunque salió en libertad definitiva en diciembre de 2013 al cumplir el máximo legal de 30 años por acumulación de penas. También se le investiga por el asesinato de Ester Estepa, una mujer sevillana desaparecida desde agosto de 2023 cuyo cuerpo apareció en Gandía (Valencia). Estepa fue vista por última vez en compañía del ahora procesado, que permanece en prisión desde su detención en mayo de 2024.