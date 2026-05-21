Detenido en Cártama por provocar un incendio que calcinó tres coches, una moto y tres contenedores

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Las claves Generado con IA Un hombre de 41 años ha sido detenido en Cártama como presunto autor de un incendio intencionado. El fuego arrasó tres coches, una moto y tres contenedores de basura en pleno casco urbano. La rápida intervención de bomberos y fuerzas de seguridad evitó daños personales y estructurales mayores. El detenido fue arrestado pocas horas después del suceso y puesto a disposición judicial en Málaga.

La Guardia Civil ha detenido en Cártama a un hombre de 41 años, vecino de la propia localidad, como presunto autor de un delito de daños tras provocar de forma intencionada un incendio que arrasó por completo tres turismos, una motocicleta y tres contenedores de basura en pleno casco urbano del municipio.

El fuego se declaró en torno a las tres de la madrugada de este martes 19 de mayo en la carretera de Coín. Fueron varios vecinos quienes dieron la voz de alarma al ver las llamas en la zona, que se propagaron con rapidez por una bolsa de estacionamiento público hasta devorar los vehículos aparcados y los contenedores de residuos cercanos, según ha informado la Guardia Civil a través de una nota.

La virulencia del incendio puso en riesgo a la Biblioteca Pública Municipal, situada a escasos metros del foco, aunque el inmueble no llegó a verse afectado. La rápida intervención de varios vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos, junto a patrullas de la Policía Local y de la propia Guardia Civil, permitió sofocar las llamas antes de que se produjeran daños personales o estructurales de mayor envergadura.

Las pesquisas posteriores condujeron a los agentes hasta el presunto responsable del incendio, que fue plenamente identificado y arrestado apenas unas horas después del suceso. El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Málaga junto con las diligencias instruidas por el caso.