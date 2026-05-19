María Luz Gómez, la joven de 90 años se queda sin escaño pero lleva su partido a 461 municipios en Andalucía

Un montaje con una fotografía de María Luz en solitario y otra con militantes de su partido.

Las claves

Las claves Generado con IA María Luz Gómez, candidata de 90 años por Por Un Mundo Más Justo, no obtuvo escaño en las elecciones andaluzas. El partido M+J aumentó un 38% sus votos respecto a 2022, pasando de 3.418 a 4.696 apoyos. La formación ha logrado presencia en 461 municipios andaluces, 172 más que en las anteriores autonómicas. El programa de M+J propone iniciativas para mayores, como planes de empleabilidad y acompañamiento contra la soledad.

María Luz Gómez, la 'joven' de 90 años que se presentó este 17J como candidata a presidir la Junta de Andalucía con su partido, Por Un Mundo Más Justo (M+J), finalmente no podrá tomarse una foto entrando al Parlamento de Andalucía de las manos de esos nietos que le hacían la campaña en el cole.

No ha conseguido su ansiado escaño. Pero el recuento deja a M+J en una posición algo distinta a la de las anteriores elecciones autonómicas. Siguen siendo un partido pequeño, pero ha conseguido, quizá, lo más difícil para una formación minoritaria: dejar de ser invisible en el mapa, aumentando un 38% sus votos.

"Tras una campaña que hemos vivido con emoción e ilusión, hoy nos toca recoger frutos. Siempre son menos que los esfuerzos invertidos por tanta gente. Pero estamos felices de haber aumentado un 33% nuestros votos y, lo que es más importante aún, que muchas más personas hayan conocido de nuestra existencia y que la política tiene que tener corazón", ha dicho María Luz a EL ESPAÑOL de Málaga tras unas horas desde que culminara el escrutinio.

M+J ha pasado de 3.418 votos en 2022 a 4.696 en estas autonómicas andaluzas, un crecimiento del 38% en términos absolutos. En porcentaje sobre el voto válido, el partido sube del 0,09% al 0,11%, lo que supone un aumento relativo del 22% en cuota electoral.

En la provincia de Málaga, la nonagenaria ha logrado un total de 987 votos. Concretamente, en Málaga capital, el partido liderado por la María Luz, reúne 511 votos (frente a los 250 de 2022). En Rincón de la Victoria, donde reside, suma 38 papeletas, quince más que las 23 de hace cuatro años.

Si hay un dato que dibuja bien lo ocurrido el domingo no es el porcentaje, sino la observación municipio a municipio. En 2022, M+J obtuvo votos en unos 280 municipios andaluces. En el escrutinio del 17-M aparece en 461 de los 785 municipios de la comunidad, es decir, en el 58% del territorio.

El partido ha multiplicado por 1,6 su presencia territorial e incorpora 172 pueblos nuevos a su lista de localidades donde alguien, al menos, ha querido escribir su nombre en la papeleta.

Es la fotografía de un partido que ha dejado de ser un fenómeno casi exclusivo de las grandes ciudades para asomar también en municipios pequeños y medianos, esos pueblos del interior de los que tanto hablaba María Luz durante su campaña cuando defendía sus plazas de dependencia en el ámbito rural "para que los ancianos no tengan que abandonar su tierra".

Por provincias, Sevilla lidera tras Málaga la lista con 690 votos, seguida muy de cerca por Granada (647), tierra natal de la candidata. Tras ella, Cádiz (638) y después aparecen Córdoba (401), Jaén (384), Almería (292) y Huelva (213). Si se mira por municipios, Málaga capital encabeza con 511 votos.

María Luz no entrará en San Telmo, aunque lo sabía desde el principio. En la entrevista con este periódico previa a las elecciones ya decía sin rodeos que no aspiraba "a ganar", prefería aportar y demostrar que la edad no es algo que deba restar, sino que suma.

"Estos votos no me llevan al Parlamento, pero llevan al Parlamento una idea que llevaba muchas décadas esperando: que la política puede hacerse con amor del bueno", ha expresado.

Su candidatura, recordemos, es la de mayor edad jamás presentada a una presidencia autonómica en España, por encima incluso de Pedro Cañada, que fue candidato de Extremadura Unida con 89 años.

Este aspecto le ha dado mucha visibilidad en más de 40 medios de comunicación, a los que agradece encarecidamente el trato y la profesionalidad con la que la han tratado.

"A quien se sintió acompañado por esta candidatura: gracias. Nunca es tarde para servir, y mientras pueda, seguiré", zanja María Luz.

Por Un Mundo Más Justo se fundó en 2004 como una formación de corte humanista al margen del eje izquierda-derecha, pluriconfesional y centrada en la dignidad de las personas vulnerables.

Entre las propuestas que figuraban en su programa, planes de empleabilidad para mayores de 50 años, redes de mentores jubilados acompañando a jóvenes emprendedores, formación digital intergeneracional donde los nietos enseñen a los abuelos, programas contra la soledad no deseada y un acompañamiento real a quienes cuidan de los mayores, muchos de ellos migrantes a los que la candidata siempre ha defendido con vehemencia frente al término tan utilizado por Vox: "prioridad nacional".

María Luz lo decía antes de las elecciones, señalándose el corazón: "Quiero un altavoz donde se me escuche por todos, porque lo que digo lo digo desde aquí". El altavoz, esta vez, ha sonado un poco más fuerte de lo que esperaba, por lo que agradece a sus votantes la confianza.