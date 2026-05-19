El gran corredor ferroviario del sur da un paso decisivo: 72 millones para modernizar la línea Bobadilla-Algeciras

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno autoriza más de 72 millones de euros para modernizar la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras, clave para el transporte de mercancías en el sur de España. El principal proyecto es la electrificación del tramo Ronda-Algeciras, de 106 km, con tecnología de última generación para aumentar capacidad y seguridad. Se renovará la infraestructura y la vía entre Bobadilla y Ronda, incluyendo mejoras en drenaje y sustitución integral de carril, traviesas y balasto. La modernización de la línea, que supera los 514 millones de inversión total, facilitará la futura Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza y está cofinanciada por fondos europeos.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, dos nuevos contratos de obras que suman más de 72,4 millones de euros (IVA no incluido) destinados a la modernización integral de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras, una infraestructura estratégica para el transporte de mercancías en el sur de España.

La actuación principal corresponde a la electrificación del tramo Ronda-Algeciras, de 106 kilómetros, con un valor estimado de 52,2 millones de euros. El proyecto contempla la implantación de una línea aérea de contacto con sistema 2x25 kV CA 50 Hz, una tecnología que permitirá aumentar la capacidad, la seguridad y la regularidad de las circulaciones.

Además de la electrificación, el contrato incluye la reposición y protección de múltiples servicios afectados por las obras, entre ellos 57 líneas eléctricas aéreas, 14 líneas de telecomunicaciones y una acequia de riego.

En paralelo, Adif ha licitado por 3 millones de euros la asistencia técnica para el control y vigilancia de estos trabajos, que supervisará su ejecución.

Mejora de infraestructura entre Bobadilla y Ronda

El segundo contrato autorizado afecta al tramo Bobadilla-Ronda, con una inversión de 20,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses. En este caso, las actuaciones se centran en la renovación de vía e infraestructura y en la adaptación de elementos existentes para permitir la futura instalación de la catenaria.

Entre las intervenciones previstas destacan mejoras del trazado, refuerzo del sistema de drenaje con nuevas obras transversales y cunetas de hormigón, actuaciones sobre la plataforma ferroviaria y la instalación de muros guardabalasto. También se incluye la sustitución integral de carril, traviesas y balasto.

Algunas de estas actuaciones se concentrarán entre los puntos kilométricos 20 y 26,5 de la línea.

La modernización del eje Bobadilla-Algeciras forma parte de un plan global que contempla la electrificación completa de sus 176 kilómetros, la renovación de vía y la ampliación de apartaderos.

Hasta la fecha, el Gobierno ha movilizado más de 514 millones de euros en este proyecto, que busca reforzar la fiabilidad y capacidad de una línea clave para el tráfico de mercancías, especialmente vinculada al Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país.

Esta infraestructura será fundamental para la futura Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza y se sitúa en el vértice de conexión entre el Corredor Atlántico y el Mediterráneo.

Actuaciones ya en marcha

En paralelo, continúan los trabajos de renovación de vía entre Bobadilla y Ronda, con una inversión de 52,8 millones de euros, así como la estabilización de laderas entre Almargen (Málaga) y Setenil (Cádiz), con 66,6 millones destinados a garantizar la seguridad de la plataforma ferroviaria.

También se trabaja en la adaptación de los 21 túneles de la línea para permitir el paso de semirremolques de la Autopista Ferroviaria, además de la implantación de sistemas de señalización y telecomunicaciones como GSM-R, bloqueo automático y ASFA digital.

La modernización de esta línea podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con infraestructuras sostenibles, crecimiento económico y eficiencia energética.