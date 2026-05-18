Este es el único municipio de Málaga que no ha votado a Adelante Andalucía: supera a Por Andalucía en 63 localidades

Las claves

Las claves Generado con IA Adelante Andalucía ha conseguido 8 escaños en el Parlamento andaluz y ha superado a Por Andalucía en 63 municipios de Málaga. En la provincia de Málaga, la formación solo no obtuvo votos en Pujerra, donde el PP fue el partido más votado. Adelante Andalucía se posicionó como cuarta fuerza en Málaga, logrando 69.881 votos, especialmente en la capital y grandes localidades como Marbella y Mijas. El partido andalucista destaca el avance en la provincia y atribuye su éxito a un trabajo continuado y presencia constante en los municipios.

Adelante Andalucía ha sido una de las sorpresas de la noche electoral del 17 de mayo en Andalucía. La formación ha conseguido 8 escaños en el Parlamento, con 401.732 votos (el 9,62%), superando a Por Andalucía. En la provincia de Málaga, el partido liderado por José Ignacio García ha entrado como cuarta fuerza, con votos en 102 de los 103 municipios.

El único pueblo de Málaga en el que Adelante Andalucía no ha conseguido votos es Pujerra, según los datos de las elecciones andaluzas de este pasado domingo, al 99,79% escrutado. Además, ha superado a Por Andalucía en 63 localidades y en Alpandeire y en Cartajima se sitúa como tercera formación, tal y como recoge Europa Press.

Pujerra, situado en el Alto del Genal, se ubica dentro de la comarca de la Serranía de Ronda y cuenta con menos de 300 habitantes. En esta localidad, el PP ha obtenido 93 votos, el PSOE 32, VOX 19, Por Andalucía 3 y Alternativa Malagueña 2 votos.

En la provincia de Málaga, Adelante Andalucía ha logrado 69.881 votos --un 9,33% del total--, sobre todo en la capital, con 31.300 apoyos en todos los distritos.

Tras la capital, los municipios donde Adelante obtuvo mayor número de votos fueron, por orden descendiente, Marbella, Mijas, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Estepona, Alhaurín de la Torre y Fuengirola.

Donde menos apoyos han recibido ha sido, además de Pujerra donde ha obtenido cero votos, en Salares (2); en Benadalid y Júzcar (4); en Atajate y Cartajima (6); en Faraján y Parauta (8) y en Árchez (9), según los resultados.

Desde la formación han destacado en una nota el avance en la provincia de Málaga, sobre todo el hecho de haber arrebatado al PP un escaño y consideran que este resultado supone "un motivo para celebrar", aunque no lo vean como una meta cumplida. "No podemos dejarnos llevar por este pequeño éxito. Nuestro objetivo a largo plazo sigue siendo echar a las derechas del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha señalado Luis Rodrigo, cabeza de lista por Málaga.

La formación andalucista entiende que los resultados obtenidos son consecuencia directa de "un trabajo continuado durante años, basado en la presencia constante en los barrios y municipios de la provincia"; punto en el que Rodrigo ha reafirmado "el compromiso" de Adelante de "seguir luchando y trabajando para consolidar una alternativa política cercana a la ciudadanía".