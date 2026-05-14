Ya es oficial: la UMA abre las plazas de su residencia universitaria con habitaciones desde 191 euros

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga abre el proceso para adjudicar 196 plazas en la Residencia Universitaria Alberto Jiménez Fraud para el curso 2026/2027. Las habitaciones compartidas cuestan desde 191 euros al mes para rentas bajas, y las individuales tienen un precio fijo de 284 euros mensuales. La adjudicación de plazas prioriza la renta familiar, la distancia al domicilio y el expediente académico, con baremos específicos para cada criterio. Las solicitudes deben presentarse online en un plazo ordinario de 10 días y requieren documentación como DNI, declaración de renta y justificantes académicos.

La Universidad de Málaga abre el proceso de adjudicación de plazas en la Residencia Universitaria Alberto Jiménez Fraud para el curso académico 2026/2027.

La convocatoria, firmada el pasado 6 de mayo y publicada en el BOJA de este jueves 14 de mayo, activa un concurso público de méritos para 196 plazas dirigidas a miembros de la comunidad universitaria.

De esas plazas, 170 corresponden al cupo general de grado y máster, con 99 habitaciones dobles y 71 individuales; 15 se reservan a estudiantes de doctorado; y 11 a residentes con una discapacidad acreditada igual o superior al 33%.

El documento también recuerda que la Universidad dispone de otras 25 plazas vinculadas a convenios específicos, fuera del concurso general.

La convocatoria está pensada para estudiantes desplazados de su lugar de origen y con bajos ingresos, siguiendo el convenio suscrito en 1990 entre el entonces Ministerio de Asuntos Sociales, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, al que la UMA se incorporó en 1997. En la práctica, el acceso se ordena por un sistema que combina renta familiar, distancia al domicilio y expediente académico.

En el apartado económico, la resolución fija un baremo claro. Quienes no superen el primer umbral de renta obtendrán 26 puntos; entre el primero y el segundo, 20; entre el segundo y el tercero, 14; y si se supera el tercer umbral o no se justifican los ingresos, la puntuación será 0. La distancia del domicilio familiar al centro suma hasta 13 puntos, y la media académica puede aportar hasta 14 puntos, con un plus de 2 puntos para deportistas de alto nivel o alto rendimiento.

El coste del alojamiento también queda definido en la resolución. En habitaciones compartidas, la mensualidad será de 191 euros para las rentas más bajas, de 210 euros en el tramo intermedio, de 233 euros en el siguiente y de 250 euros cuando se supere el tercer umbral o no se justifiquen los ingresos. La habitación individual tiene un precio fijo de 284 euros al mes, sin aplicación de descuentos por nivel de renta.

Para las plazas destinadas a estudiantes con discapacidad, el precio se sitúa en 191 euros mensuales por persona, y si se requiere acompañante, éste abonará la misma cantidad.

En todos los casos, la residencia incluye limpieza dos veces por semana y conexión a internet, pero no cubre alimentación, ropa de cama, enseres ni consumos de agua, electricidad o teléfono externo, que se prorratearán entre las personas de cada apartamento.

Plazos y requisitos

Las solicitudes deben presentarse por vía telemática, a través del formulario habilitado en la web de alojamiento de la UMA, junto con la documentación requerida. El plazo ordinario es de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA. Las solicitudes fuera de plazo no quedan excluidas, pero pasan directamente a la lista de espera.

La documentación exigida incluye DNI, NIE o pasaporte, el DNI o libro de familia de los miembros computables de la unidad familiar, y la declaración de la renta de 2024 o, en su defecto, certificado de ingresos o declaración jurada sin ingresos acompañada de vida laboral.

También se pide documentación específica a quienes hayan realizado la PEvAU en 2025, a quienes ya estuvieran matriculados en enseñanzas universitarias, y a quienes quieran acreditar condición de deportista de alto nivel o discapacidad.

Adjudicación y contrato

La adjudicación dará prioridad a las solicitudes de renovación sobre las de nuevo ingreso, siempre que no exista informe desfavorable de la dirección académica de la residencia.

En caso de empate, la UMA atenderá primero a la renta per cápita más baja, después a la mayor distancia al centro y, por último, a la mejor nota académica. Las plazas vacantes de doctorado se incorporarán al cupo general si no se cubren.

Quienes obtengan plaza deberán formalizar el contrato en los 15 días siguientes a la resolución definitiva y presentar declaración de aceptación del reglamento interno, dos fotografías tamaño carné, justificante de vinculación con la UMA y un resguardo de la fianza de 300 euros. La estancia se extenderá desde la firma del contrato hasta el 21 de julio de 2027.

La convocatoria obliga a las personas adjudicatarias a someterse a comprobaciones, comunicar la renuncia con al menos diez días de antelación, respetar el reglamento interno y usar correctamente las instalaciones.

La Universidad podrá revocar la plaza si detecta falsedad, inexactitud u omisión de datos relevantes, o si se incumplen las obligaciones derivadas de la concesión. Contra la resolución cabe recurso de reposición en un mes o recurso contencioso-administrativo en dos meses.