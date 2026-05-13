Cazan en Málaga a un coche a 160 km/h en una vía limitada a 60: la Guardia Civil investiga al conductor

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil investigó a un conductor en Málaga por circular a 160 km/h en una vía limitada a 60 km/h en la carretera A-357. El exceso de velocidad fue detectado el 16 de abril durante un control de la DGT en el municipio de Teba. El conductor superó en 100 km/h el límite permitido y está acusado de un presunto delito contra la seguridad vial. El caso ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial para su tramitación.

La Guardia Civil de Tráfico ha investigado a un conductor en la provincia de Málaga por un presunto delito contra la seguridad vial, tras ser detectado circulando a 160 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60 en la carretera A-357, a la altura del municipio de Teba.

El exceso de velocidad fue registrado durante un control, en el marco de una campaña de la Dirección General de Tráfico de vigilancia de la velocidad en carreteras interurbanas.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril por la tarde, cuando el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil estableció un punto de verificación en el kilómetro 13,200 de la A-357, vía que conecta Campillos con Málaga y que en ese tramo está limitada a 60 km/h.

Durante el dispositivo, un cinemómetro detectó a un turismo que circulaba a 160 km/h, es decir, 100 kilómetros por encima del límite permitido.

Al superar en más de 80 km/h la velocidad establecida en una vía interurbana, los agentes han procedido a la investigación del conductor por un presunto delito contra la seguridad vial.

El caso ha sido trasladado a la autoridad judicial competente para su tramitación.

Desde la Guardia Civil se recuerda que el exceso de velocidad reduce la capacidad de reacción ante imprevistos, incrementa la probabilidad de accidente y agrava de forma significativa sus consecuencias.