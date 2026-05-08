Ayudas de hasta 4.000 euros para reformar viviendas: estos son los plazos y las obras que puedes hacer

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Las claves Generado con IA La Diputación de Málaga ofrece ayudas de hasta 4.000 euros para reformas en viviendas de mayores de 65 años o personas con discapacidad en municipios de menos de 20.000 habitantes. Las subvenciones cubren mejoras de accesibilidad como cambio de bañeras por duchas, suelos antideslizantes, instalación de apoyos, adaptación de instalaciones y eliminación de barreras arquitectónicas. Los solicitantes deben tener una renta familiar inferior a 25.000 euros, residir al menos un año en el municipio y la vivienda debe ser su residencia habitual. El plazo de solicitud es de un mes tras la publicación oficial y las obras podrán ejecutarse entre julio de 2026 y marzo de 2027.

La Diputación Provincial de Málaga ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas económicas destinada a la adecuación funcional de viviendas de personas mayores de 65 años o con discapacidad residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

La iniciativa, impulsada por la Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, cuenta con una dotación global de 300.000 euros y permitirá financiar actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad, la movilidad y la seguridad dentro de las viviendas habituales de los beneficiarios.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), contempla subvenciones de hasta 4.000 euros por solicitante y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Qué obras podrán subvencionarse

Entre las actuaciones incluidas figuran el cambio de bañeras por platos de ducha, la instalación de suelos antideslizantes, apoyos y asideros en baños, la colocación de pasamanos en pasillos y la eliminación de barreras arquitectónicas.

También podrán financiarse reformas para adaptar instalaciones eléctricas, de gas o fontanería a las necesidades funcionales de la persona solicitante, así como la ampliación de puertas, la instalación de plataformas salvaescaleras o la adaptación de cocinas.

La Diputación precisa que las ayudas no cubrirán obras de nueva construcción, rehabilitaciones integrales de viviendas ni actuaciones meramente decorativas u ornamentales.

Quién puede solicitar las ayudas

Podrán optar a estas subvenciones las personas mayores de 65 años o aquellas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que estén empadronadas desde hace al menos un año en alguno de los municipios malagueños de menos de 20.000 habitantes.

Además, la vivienda objeto de la reforma deberá ser la residencia habitual y permanente del solicitante.

Otro de los requisitos fijados en la convocatoria es que la renta anual de la unidad familiar no supere los 25.000 euros, tomando como referencia la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2024.

Plazos y periodo de ejecución

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación oficial de la convocatoria en el BOP.

Las obras subvencionadas deberán ejecutarse entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de marzo de 2027, mientras que la justificación de los gastos podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2027.

La ayuda será abonada de manera anticipada y en un único pago mediante transferencia bancaria, sin necesidad de aportar garantías previas, dada la naturaleza social de la convocatoria y el perfil de los beneficiarios.

Las solicitudes podrán tramitarse tanto de forma telemática, a través de la sede electrónica de la Diputación de Málaga, como presencialmente en registros oficiales, oficinas de Correos o administraciones adheridas al Sistema de Interconexión de Registros (SIR).

Entre la documentación exigida figuran el certificado de empadronamiento histórico, presupuesto detallado de las obras, acreditación del grado de discapacidad —en su caso—, documentación económica y certificados de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.