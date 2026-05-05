Aena adjudica el diseño de la gran ampliación del aeropuerto de Málaga para volar hacia los 36 millones de pasajeros

Las claves

Las claves Generado con IA Aena ha adjudicado el diseño de la ampliación del aeropuerto de Málaga a la UTE formada por Cemosa, Sener Mobility y Fairbanks Arquitectos. El proyecto permitirá que el aeropuerto absorba hasta 36 millones de pasajeros al año, con una inversión prevista de 1.500 millones de euros. Las obras incluirán un nuevo dique para tráfico no Schengen, más posiciones de contacto para aeronaves, ampliación de controles de seguridad y rediseño del sistema de equipajes. La superficie comercial de la terminal aumentará un 41% y las salas VIP un 43%; además, se construirán nuevas calles de rodaje para mejorar la circulación de aviones.

Paso decisivo en la ambiciosa y estratégica ampliación del aeropuerto de Málaga con el objetivo de que sea capaz de absorber anualmente hasta 36 millones de pasajeros.

Tras varios meses de espera, Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) acaba de comunicar la adjudicación del diseño de las nuevas instalaciones a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Cemosa, Sener Mobility y Fairbanks Arquitectos.

De acuerdo con la resolución oficial, la oferta mejor valorada de las cuatro que inicialmente concurrieron al procedimiento. En el mismo fueron descartadas, por no superar la criba, las propuestas lideradas por el estudio de arquitectura de Carlos Lamela, responsable entre otros de la T4 de Barajas, junto a Ove Arup Partners y Prointec. Tampoco siguió adelante la oferta de Typsa, Ghesa y Blas Torre Gutie.

Esto hizo que fueran dos los equipos finalistas. Cemosa, Sener Mobility y Fairbanks Arquitectos, con 92,9 puntos, han superado la propuesta de Viarium Ingeniería, Ayesa y Artelia Airports, que ha obtenido una puntuación de 92,75. El contrato tiene un presupuesto de unos 36,5 millones de euros (sin IVA), siendo el plazo estimado de 108 meses.

De este calendario, 60 meses corresponden al diseño de las actuaciones, a los que sumar otros 48 meses de supervisión técnica durante la ejecución de las obras.

El proyecto de ampliación es de una envergadura mayúscula por cuanto, según los datos manejados por el Gobierno, se prevé una inversión de unos 1.500 millones de euros.

El paso adelante de Aena se produce ante un crecimiento exponencial en la cifra de pasajeros que en los últimos años pasan por las instalaciones de la capital malagueña. En este sentido, hay que recordar que 2025 se cerró con casi 26,7 millones de viajeros.

Detalles de partida

A la espera de que se vayan cumpliendo etapas, la idea de Aena es que las obras puedan iniciarse en 2028.

Entre las actuaciones que se acometerán destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves -permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela-; un aumento de la superficie destinada al control de seguridad, y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

También se aumentará un 41% la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje (conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves), lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones.