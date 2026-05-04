De las 'guarderías' de la droga a la ingeniería subterránea: los narcos "evolucionan" en la Costa del Sol y entierran sus alijos

Un agente, metido en el zulo que crearon los narcos.

Las claves

Las claves Generado con IA Las organizaciones criminales en la Costa del Sol han evolucionado de usar pisos y naves como 'guarderías' de droga a construir sofisticados narcozulos subterráneos. En una reciente operación en Marbella, la Policía Nacional detuvo a cuatro personas y localizó un zulo con 1.056 kilos de cocaína, armas de guerra y vehículos de alta gama. El Gobierno destaca el aumento de la inversión y peligrosidad de estos grupos, que emplean ingeniería civil para ocultar los alijos y dificultar la acción policial. Operaciones similares se han realizado en Málaga capital, donde se hallaron otros zulos subterráneos con grandes cantidades de droga, armas y dinero en efectivo.

El reciente desmantelamiento de un narcozulo en Marbella, en el marco de una operación de la Policía Nacional que se saldó con cuatro detenidos, confirma una "evolución en la sofisticación logística de las organizaciones criminales en la Costa del Sol".

A ojos del Gobierno de España, este episodio evidencia el cambio en el que se encuentra inmerso en los últimos años el crimen organizado.

De ocupar pisos o naves que han usado a modo de guarderías de la droga, han pasado a transformar el propio territorio con el objetivo de eludir la vigilancia.

El análisis forma parte de una respuesta oficial emitida por el Gobierno de España. En la contestación, fechada el pasado 17 de abril y formulada a preguntas del grupo Vox, el Ejecutivo incide en esa "sofisticación logística".

De hecho, habla de que estos grupos delictivos "se reinventan cada día, pasando de las tradicionales guarderías convencionales en pisos o naves a infraestructuras de ingeniería civil bajo tierra", mostrando "tanto una mayor inversión en medios de ocultación, como un incremento en la peligrosidad operativa, atendiendo al nivel de las armas incautadas".

En la contestación, además, se señala que la UDYCO, en sus actuaciones, aplica las medidas previstas en los diferentes planes y estrategias nacionales implementadas, en particular el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, cuyas actuaciones se han extendido a la provincia de Málaga.

La respuesta se produce tras la importante intervención policial protagonizada por la Policía Nacional en Marbella; en concreto, en el bosque de Ricmar.

En la misma fueron detenidas cuatro personas y fue localizado un narcozulo donde, a modo de caleta, se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. En la actuación, fueron detenidas cuatro personas, quienes llegaron a disparar contra los agentes para evitar su arresto.

La operación se desarrolló en el distrito de Las Chapas, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un alijo de droga. En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama (dos de ellos sustraídos), armas largas consideradas de guerra (un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI), tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Un modus operandi parecido fue detectado a finales del año pasado en Málaga capital. En concreto, la Policía Nacional llevó a cabo la bautizada como Operación Tomato, que permitió descubrir en la barriada de Campanillas dos zulos cuidadosamente sellados entre hormigón y tierra.

Dentro del primero, encontraron 170 kilos de cocaína de gran pureza, dos pistolas semiautomáticas y 129.515 euros en efectivo. Todo empaquetado y clasificado, listo para su distribución.