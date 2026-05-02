De los 120.000 euros de Antonio Sevilla en Tesla al Rolex de Cabezas: el mapa económico de los candidatos en Málaga

Montaje con los candidatos Antonio Sevilla, de Vox, y Carlos Cabezas, del PP. Alba Rosado

Las claves

Las claves Generado con IA Las declaraciones de bienes de los candidatos de Málaga muestran grandes diferencias patrimoniales, desde carteras de inversión millonarias hasta cuentas con apenas unas decenas de euros. Antonio Sevilla (VOX) destaca por su inversión de 120.000 euros en Tesla y participaciones en grandes empresas tecnológicas, mientras que Elvira Giménez Arbe (Adelante Andalucía) posee cuatro viviendas valoradas en más de 650.000 euros. Carlos Cabezas (PP), exjugador de baloncesto, declara más de 837.000 euros en su sociedad y un Rolex de 10.000 euros, y Daniel Castilla (PP) es copropietario de 15 inmuebles. El mapa económico de los candidatos incluye desde profesionales con hipotecas y deudas elevadas hasta trabajadores con ahorros mínimos o posesiones humildes, como una bicicleta de 200 euros.

Las declaraciones de bienes de los candidatos que aspiran a representar a Málaga en el Parlamento andaluz tras los comicios del próximo 17 de mayo dibujan un mapa económico lleno de contrastes.

Desde abultadas carteras de inversión en gigantes como Tesla, Nvidia o Apple hasta cuentas bancarias con apenas unas decenas de euros, el retrato patrimonial de estas elecciones refleja una brecha difícil de ignorar.

La fotografía que dejan estos documentos oficiales no solo permite conocer el nivel de riqueza de quienes concurren a las urnas, sino también las profundas diferencias en sus trayectorias profesionales y vitales.

Hay candidatos que se mueven entre dividendos, participaciones empresariales y propiedades inmobiliarias, mientras otros llegan a la carrera electoral con economías mucho más ajustadas, marcadas por hipotecas, deudas o ahorros mínimos.

Sede de Nvidia. Europa Press.

En la cúspide de la pirámide financiera aparece Antonio Sevilla, el cabeza de cartel de VOX por la provincia de Málaga.

Su declaración parece más la de un bróker tecnológico. 120.000 euros en Tesla y una apuesta decidida por gigantes como Nvidia y Apple. La cartera de participaciones es enorme: AC Alphabet; Air Liquide; Airbus; Cellnex; Inditex; Melia Hotels; Stellantis; Fondo Nacional Plis…

Sevilla no solo se mueve entre dividendos; cuando baja al asfalto, lo hace a bordo de un Hurtan G.A. o navegando en su propia embarcación.

Pero el dinero tiene giros de guión inesperados. Es el caso de Elvira Giménez Arbe (Adelante Andalucía). Representa a una formación que hace de la lucha contra la especulación su bandera, pero su patrimonio inmobiliario es envidiable: cuatro viviendas repartidas por España (Madrid, Burgos, Huelva), con un valor catastral acumulado superior a los 650.000 euros, y un colchón de 171.465 euros en el banco.

El Rolex de Cabezas

El exjugador profesional Carlos Cabezas se ha unido al equipo de Juanma Moreno. Álvaro Cabrera

El exjugador de baloncesto, campeón del mundo y leyenda del Unicaja, Carlos Cabezas, integra la lista del Partido Popular. Y lo hace disponiendo de un patrimonio por más de 837.000 euros en su sociedad de gestión deportiva. En el documento oficial, declara un Rolex de 10.000 euros.

Ese rigor patrimonial lo comparte con su compañero de filas, Daniel Castilla Zumaquero. El abogado malagueño presenta un jeroglífico de porcentajes: es copropietario de 15 inmuebles diferentes, desde fincas rústicas hasta locales.

Con casi 100.000 euros líquidos y un Mercedes C220, representa el éxito del profesional liberal que ha sabido diversificar cada céntimo.

Bedeles, meteorólogos y conductores

El análisis de las declaraciones de bienes permite, además, medir la heterogeneidad de los oficios que han saltado a la arena pública.

Las candidaturas de Málaga son, este año, un catálogo de la vida cotidiana. Es posible encontrar a Enrique Martín, que atiende en los pasillos de IKEA, o a Cristina Lores, vendedora de cocinas en Leroy Merlin.

Ese mosaico profesional se completa con figuras como Daniel López, que conduce los trenes del Metro de Málaga mientras carga con una hipoteca de 228.000 euros, o Mercedes Gema Jiménez (SALF), que ejerce de bedel en el Ayuntamiento de Málaga.

Incluso el clima tiene su representante: Adrián García Abenza, meteorólogo de la AEMET, que presenta una salud financiera envidiable con 70.500 euros de ahorro. Hay también varios camareros, administrativos y hasta una bibliotecaria.

Ernesto Mira Sánchez es Policía Nacional, que encabeza la candidatura de Se Acabó la Fiesta, que posee la vivienda individual de mayor valor declarado: un inmueble de 330.833 euros.

Criptomonedas, deudas y la poética de lo mínimo

En mitad de este mercado, surgen detalles curiosos. Como el de Julio Cañete (VOX), que pese a trabajar para el popular portal inmobiliario Idealista dice no poseer casa o propiedad. Lo que sí hace es apostar por el futuro digital con 27.310 euros en criptomonedas.

El largo listado de candidatos refleja la existencia de deudas acumuladas. Es el caso del presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que declara una deuda algo superior a los 300.000 euros.

Una cifra que siendo elevada está por debajo de los casi 400.000 euros declarados por Juan Jesús Ruiz Ballesteros (VOX).

En los márgenes opuestos encontramos a José Gabriel Narbona, de Adelante Andalucía, que declara apenas 30 euros en su cuenta bancaria. Ángel Rodríguez, de la misma formación, por su parte, incluye una posesión humilde: una bicicleta Orbea de 200 euros.